貓奴必讀  從便便看主子健康？    貓咪試食 IAMS優質貓糧    靚便、轉糧無難度

幫主子「鏟屎」是貓奴每天的指定動作，清理貓砂盤時，作為奴才的你，有沒有抓緊時機，仔細觀察主子的便便呢？原來主子的貓糧，會直接影響牠們大便的質地、顏色及氣味，奴才亦可從中了解貓咪的健康狀況。由醫師和營養師共同研發、超過75年歷史的優質貓乾糧品牌 IAMS，就找來3位可愛貓咪 Owen、Ollie 及喵豬，實測試食IAMS貓糧，一同拆解貓咪飲食與便便關係的秘密！

分析3大「靚便」要點

要證明貓飼料是否選得對、便便是否「夠靚」，最重要是看3大要點，1) 貓咪的便便是否成形或分段狀，2) 是否可以用貓砂鏟完整鏟起，不會沾到其他地方，3) 沒有異味或異常的顏色，如果能做到以上3大要點，就證明貓飼料選得對，主子正處於健康狀態！

即睇兩大 IAMS優質貓糧試食實測個案，了解貓咪轉糧及便便情況：

個案一：挑食貓兄弟 從瘦貓變大胃王

貓主人Toby透露，Owen、Ollie 兩兄弟是名符其實的貓食家，對乾糧非常有要求，胃口不大，不算喜歡吃。故為兩兄弟揀選貓乾糧時都下了不少功夫！最令人貓主人Toby頭痛的是如何引起 Owen、Ollie 的食慾。試過買不同的貓乾糧，都無法獲得牠倆的歡心，往往吃一點就走開，要為兩貓找到食得開心又健康的貓乾糧的難度的確非常大，IAMS貓糧卻就輕鬆做到！

▲ Owen、Ollie兩兄弟出名挑食，便便又較硬。轉食IAMS貓糧後，便便情況大有改善。

IAMS貓糧 輕鬆帶來靚便好食慾

「網上看到外國貓友十分推崇這個由醫師和營養師共同研發、逾75年歷史的貓乾糧品牌 IAMS，它以優質雞蛋白質製成，正合 Owen、Ollie 胃口。我起初都是抱住一試無妨的心態，怎料Owen、Ollie 十分喜歡，轉食 IAMS貓糧後非常開胃，試食了一段時間，身形圓潤不少。原先擔心 Owen、Ollie會因轉糧而令腸胃不適，但得知 IAMS 貓糧添加了維持腸道健康的益生元後都感到放心，結果兩隻貓都輕鬆轉糧。牠倆的便便由原本比較硬，有點像『石頭』，但轉糧後變得沒那麼硬的靚便，效果令人貓都滿意。」主人Toby開心分享。

▲ 出名挑食的Owen、Ollie兩兄弟對IAMS貓糧愛不措手，瘋狂進食。便便更由「石頭」變成「靚便」。

個案二： 熟齡扁面貓 成功轉糧便便更清爽

6歲的喵豬開始步入熟齡喵期，主人 Mavis指出喵豬偶爾會因為吃得太快太急引致消化不良，飯後吐出無法消化的乾糧，「每次餵貓都變得十分狼狽，既要提防貓咪嘔吐，又要確保喵豬能吸收足夠的營養。喵豬前陣子更有膀胱結石問題，令我對牠的飲食格外留神！最希望是找到一款喵豬喜歡吃，而且帶來靚便的貓乾糧！」

IAMS貓糧 扁身設計更易吃

「之前都有聽過貓友介紹 IAMS貓糧，難得有幸做試食專員，當然答應！試食一段時間後，喵豬並沒有因為轉糧而拉肚子，我們一點點地將新舊糧混合，就成功轉糧了！最喜歡 IAMS 乾糧形狀中形較扁，好適合喵豬這一類扁面貓，令到喵豬更容易進食，食得更多。最驚喜是便便比原先變得更乾爽更易清理！ 」主人 Mavis 說。

▲ 喵豬轉糧後便便更乾爽更易清理。

IAMS貓糧 完整均衡營養 從內到外打造最強貓貓體魄

IAMS貓糧 以優質雞蛋白質製成，有助維持貓咪肌肉健康、完整均衡營養，符合 AAFCO 和 MPENS*標準，為貓咪提供全面的所需營養素、 含抗氧化物維生素E，增強抵抗力、含Omega-3 & 6脂肪，有助貓咪維持健康亮麗皮毛、含甜菜漿纖維及果寡糖（FOS）等益生元，有效維持消化系統健康，致力為貓咪們提供滿滿營養的每一餐！

IAMS貓糧即將隆重登場

IAMS成貓營養配方（雞肉口味）即將登場，將於各大超市及 HKTV Mall有售，另設有室內貓、體重管理及化毛營養配方同步上市！擁有健康的便便就是貓咪維持健康最重要的一步，愛錫主子的你，快點為主子開啟每日靚便便的健康貓生啦！

*MARS PETCARE ESSENTIAL NUTRIENT Specifications 瑪氏寵物照護必需營養素標準

(特約)