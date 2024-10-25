  • 28°C
香港時間：20241026日 (六) 16:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

貓奴必讀  從便便看主子健康？    貓咪試食 IAMS優質貓糧    靚便、轉糧無難度

特約

發布時間： 2024/10/25 00:00

分享：

分享：

熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

幫主子「鏟屎」是貓奴每天的指定動作，清理貓砂盤時，作為奴才的你，有沒有抓緊時機，仔細觀察主子的便便呢？原來主子的貓糧，會直接影響牠們大便的質地、顏色及氣味，奴才亦可從中了解貓咪的健康狀況。由醫師和營養師共同研發、超過75年歷史的優質貓乾糧品牌 IAMS，就找來3位可愛貓咪 Owen、Ollie 及喵豬，實測試食IAMS貓糧，一同拆解貓咪飲食與便便關係的秘密！

分析3大「靚便」要點

要證明貓飼料是否選得對、便便是否「夠靚」，最重要是看3大要點，1) 貓咪的便便是否成形或分段狀，2) 是否可以用貓砂鏟完整鏟起，不會沾到其他地方，3) 沒有異味或異常的顏色，如果能做到以上3大要點，就證明貓飼料選得對，主子正處於健康狀態！

即睇兩大 IAMS優質貓糧試食實測個案，了解貓咪轉糧及便便情況：

個案一：挑食貓兄弟  從瘦貓變大胃王 

貓主人Toby透露，Owen、Ollie 兩兄弟是名符其實的貓食家，對乾糧非常有要求，胃口不大，不算喜歡吃。故為兩兄弟揀選貓乾糧時都下了不少功夫！最令人貓主人Toby頭痛的是如何引起 Owen、Ollie 的食慾。試過買不同的貓乾糧，都無法獲得牠倆的歡心，往往吃一點就走開，要為兩貓找到食得開心又健康的貓乾糧的難度的確非常大，IAMS貓糧卻就輕鬆做到！

Owen、Ollie兩兄弟出名挑食，便便又較硬。轉食IAMS貓糧後，便便情況大有改善。

IAMS貓糧  輕鬆帶來靚便好食慾

「網上看到外國貓友十分推崇這個由醫師和營養師共同研發、逾75年歷史的貓乾糧品牌 IAMS，它以優質雞蛋白質製成，正合 Owen、Ollie 胃口。我起初都是抱住一試無妨的心態，怎料Owen、Ollie 十分喜歡，轉食 IAMS貓糧後非常開胃，試食了一段時間，身形圓潤不少。原先擔心 Owen、Ollie會因轉糧而令腸胃不適，但得知 IAMS 貓糧添加了維持腸道健康的益生元後都感到放心，結果兩隻貓都輕鬆轉糧。牠倆的便便由原本比較硬，有點像『石頭』，但轉糧後變得沒那麼硬的靚便，效果令人貓都滿意。」主人Toby開心分享。

出名挑食的Owen、Ollie兩兄弟對IAMS貓糧愛不措手，瘋狂進食。便便更由「石頭」變成「靚便」。

個案二： 熟齡扁面貓  成功轉糧便便更清爽

6歲的喵豬開始步入熟齡喵期，主人 Mavis指出喵豬偶爾會因為吃得太快太急引致消化不良，飯後吐出無法消化的乾糧，「每次餵貓都變得十分狼狽，既要提防貓咪嘔吐，又要確保喵豬能吸收足夠的營養。喵豬前陣子更有膀胱結石問題，令我對牠的飲食格外留神！最希望是找到一款喵豬喜歡吃，而且帶來靚便的貓乾糧！」

IAMS貓糧  扁身設計更易吃

「之前都有聽過貓友介紹 IAMS貓糧，難得有幸做試食專員，當然答應！試食一段時間後，喵豬並沒有因為轉糧而拉肚子，我們一點點地將新舊糧混合，就成功轉糧了！最喜歡 IAMS 乾糧形狀中形較扁，好適合喵豬這一類扁面貓，令到喵豬更容易進食，食得更多。最驚喜是便便比原先變得更乾爽更易清理！ 」主人 Mavis 說。

喵豬轉糧後便便更乾爽更易清理。

IAMS貓糧 完整均衡營養  從內到外打造最強貓貓體魄

IAMS貓糧 以優質雞蛋白質製成，有助維持貓咪肌肉健康、完整均衡營養，符合 AAFCO 和 MPENS*標準，為貓咪提供全面的所需營養素、 含抗氧化物維生素E，增強抵抗力、含Omega-3 & 6脂肪，有助貓咪維持健康亮麗皮毛、含甜菜漿纖維及果寡糖（FOS）等益生元，有效維持消化系統健康，致力為貓咪們提供滿滿營養的每一餐！

IAMS貓糧即將隆重登場

IAMS成貓營養配方（雞肉口味）即將登場，將於各大超市及 HKTV Mall有售，另設有室內貓、體重管理及化毛營養配方同步上市！擁有健康的便便就是貓咪維持健康最重要的一步，愛錫主子的你，快點為主子開啟每日靚便便的健康貓生啦！

*MARS PETCARE ESSENTIAL NUTRIENT Specifications 瑪氏寵物照護必需營養素標準

(特約)

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月26日 時間12:05）
打風潭美│天文台料一號風球至少維持至明早6時　視乎風力變化或明日日間改掛三號
打風潭美│天文台料一號風球至少維持至明早6時　視乎風力變化或明日日間改掛三號
安睡助眠｜營養師推薦6大營養品改善失眠褪黑激素/色胺酸/鋅上榜　醫生教1招助眠入睡
安睡助眠｜營養師推薦6大營養品改善失眠褪黑激素/色胺酸/鋅上榜　醫生教1招助眠入睡
破‧地獄｜誠懇地上一場生死教育的課 黃子華：在生的人痛苦都要超度
破‧地獄｜誠懇地上一場生死教育的課 黃子華：在生的人痛苦都要超度
交通事故｜鑽石山校巴撞倒女途人　女事主遭捲入車底
交通事故｜鑽石山校巴撞倒女途人　女事主遭捲入車底