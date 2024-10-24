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人氣女團｜(G)I-DLE限定店進駐又一城 即日派籌入場買滿$300送限定小卡

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

人氣女團(G)I-DLE 8月來港開唱3場爆滿，時隔兩個月又再攻港，今次帶來「(G)I-DLE KLAXON POP-UP」限定店，Neverland（(G)I-DLE粉絲名）準備好打卡掃貨了嗎？

由10月25日11月18日，「(G)I-DLE KLAXON POP-UP」將登陸九龍塘又一城，現場不但打卡位滿滿，更發售大量限定周邊，買滿$300還送珍藏小卡！

今次最吸引的，是由 LINE FRIENDS 與 (G)I-DLE 共同創作的角色—— (g)i-dle minini首度來港。5位成員各有代表角色：短尾矮袋鼠 yeonini（MIYEON）、暖心雪豹minnini（MINNIE）、幸運獅子sonini（SOYEON）、發光長頸鹿woonini（YUQI）及魔法龜殼小狼shunini（SHUHUA），帶著 (G)I-DLE的愛，永遠陪伴及守護著香港Neverland！

(g)i-dle minini商品多多，包括毛公仔、毛公仔服飾、鎖匙扣吊飾、手提袋、小立牌、棒球帽等等，每樣都超可愛！毛絨絨的(g)i-dle minini公仔卡套鎖匙扣十分Y2K，應援手燈套不但可妥善保護手燈，亦可應援心愛成員！

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除了(g)i-dle minini，現場另有一系列(G)I-DLE成員的官方周邊發售，如鏡子鎖匙扣、明信卡套裝、即影即有相片套裝、電話繩、隨機小卡套裝等等，通通都以(G)I-DLE最新迷你專輯《I SWAY》的造型照為主題，成員們造型清涼，元氣滿滿！

為慶祝「(G)I-DLE KLAXON POP-UP」登陸香港，凡於店內購物滿每港幣$300，即可獲得珍藏小卡一張。贈送的小卡數量按消費金額累增，數量有限，先到先得，送完即止！

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想去限定店的Neverland要留意，限定店將於每日10am派發即日指定時段入場券，憑券於指定時段可進入店內體驗及選購商品，每節限時為30 分鐘，同款商品限購2件。

各位Neverland，限定店見！

(G)I-DLE KLAXON POP-UP

地址：九龍號又一城 LG1-KIOSK（近 LG1-30）
日期：10月25至11月18日
時間：11am至9:30pm

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