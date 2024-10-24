高官外訪｜陳茂波與歐倫斯對談　交流美國政商界關心香港議題

▲ 陳茂波（右一）出席由摩根大通舉辦的圓桌會議，與當地金融及銀行業人士會面。（政府新聞網圖片）

財政司司長陳茂波昨日（紐約時間10月23日）在美國紐約繼續訪問行程，推廣香港的優勢和機遇。

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陳茂波中午出席由香港駐紐約經濟貿易辦事處與紐約香港協會合辦的午餐會，約80名企業、機構、商會和智庫的代表亦有出席。他在午餐會上發表主題演講，並與美中關係全國委員會會長歐倫斯對談，就美國政商界普遍關心有關香港的議題交流討論。

陳茂波發言時介紹了香港最新的經濟情況和發展策略，特別是在金融和創科等重點領域的新舉措、吸引企業和人才落戶的政策措施和成果，以及與大灣區兄弟城市日益緊密的合作和協同發展等。

陳茂波︰香港繼續為各方創造價值和機遇



他續指，「一國兩制」將長期在香港實施，香港將繼續發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的獨特角色，連結內地和全球的資本市場和投資者，為各方創造價值和機遇。

陳茂波強調，香港一直實施普通法、維持重法治、開放自由和簡單低稅制的營商環境，並保障投資者的權利。在國安法律實施以後，在港外商繼續對香港抱有信心，而不同國際機構的報告亦肯定香港的優良營商環境和競爭力。



陳茂波下午與中國駐紐約代總領事馬蕭蕭會面，就中美經貿關係和合作等事宜交換意見。

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