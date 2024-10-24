小紅書｜內地男保留Priority貼紙循環再用　揚言日後可再享「優先處理」優待

▲ 內地男保留Priority貼紙循環再用，自覺用小聰明日後享「優先處理」優待，網名直斥：「顛覆我三觀」。

Luggage Priority Tag是航空公司為高等級會員和有特殊需求的乘客設置的，能夠縮短飛機到達後乘客等待托運行李時間。

近日，有人在小紅書上傳圖片，指自己將此行李箱上的Luggage Priority貼紙完整撕下，詢問網民下次行李托運時能否繼續使用，其動機引人效仿，有人附和「是一個好主意」，此舉被不少人批評：「真是個笑話」。

隨後，帖被港網民轉載至Threads，引發熱議，紛紛批評此類行為：「人無恥，便無敵」，更有人補充稱重複使用Luggage Priority Tag是無效的。

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▲ 小紅書男將行李箱上的Priority貼紙完整撕下。（取自小紅書） ▼ 點擊圖片放大 ▲ 辦理托運。（經濟日報資料圖片） ▲ 飛機到達後等待拿取托運行李。（經濟日報資料圖片）

小紅書男｜男子撕下Priority Tag欲備後用引效仿

據上傳於小紅書的圖片顯示，該乘客的Priority Tag用於洛杉磯飛往三藩市的航班，他表示：「完美的撕下來了」，並稱：「以後沒有status了...」，言下之意指以後乘飛機托運時會使用這張貼紙。

部分網民附和稱「我不光留著這個，還留了Fragile的易碎品綁帶，行李划痕明顯都少了」、「兩天前起飛時這麼乾了」、「我怎麼沒想到」、「下次我也試試」、「又學到新知識了」、「HKG、SFO、MIA都可以，我偷偷把我國航那個Priority塞上去了，然後這些機場都是前十個出來」。

小紅書男｜兩地網民怒斥：顛覆三觀

但另部分人卻表示「當笑話看了」、「何必呢？」、「何必費這個心思？」，並指這是無用的，機場人員會掃條形碼確認行李狀態，且在下次辦理托運時，舊標籤會被撕掉，更有人諷刺道「偷箱子的都找這個標籤下手」。

該帖被轉載至Threads後，引起香港網民熱議，紛紛指責這種行為：「乜都做得出」、「人無恥，便無敵」、「仲要覺得自己冇問題，四圍宣揚」、「顛覆我的三觀」。

網民亦表示這種做法是徒勞，指：「有prio同冇prio好多時都冇分別，北美機場話知你」、「其實我想講，張label係會印埋priority落去。」、「所以基本依家priority tag行李都冇用，好似QF過啲直接將priority列印上行李tag」。

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