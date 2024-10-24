匡智會學員被侵犯｜孫玉菡：院舍牌照改為每年續牌　已親自與匡智會主席會面

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匡智會轄下一間院舍2名學員被侵犯，涉案員工已被即時解僱及被警方拘捕。勞工及福利局長孫玉菡表示，已將相關院舍的牌照，由一般殘疾院舍的每三年續牌一次，改為一年一次，確保院舍落實有關措施。

孫玉菡指，事件牽涉弱勢、沒有自理能力的人，而事件發生的地方正正是他們可以信任的地方，當局高度關注事件，將嚴肅跟進。他表示，事件已進入司法程序，不便評論，但強調要好好保護受害人及其家屬，避免他們受二次傷害，除了要查清楚事件始末外，亦要確保院舍的管理系統完備。

他續指，匡智會已成立獨立檢討委員會，了解系統及制度是否需要改善，確保未來不會再有不幸事件發生。社署作為監管當局，會嚴格按要求巡查及了解事件，當局已按機制向機構發警告信，並親自與匡智會主席會面，要求他們保護受害人，並照顧其家人及其他院舍，

被問到為何於事發後兩個月才公布事件，孫玉菡指，要確保受害人及其家人的情緒及心理穩定才公布事件，要小心選擇時間，已作出平衡；又指社署發警告信有既定程序及格式，已於網上公布，讓業界知道相關消息。

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