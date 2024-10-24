夫妻關係｜老公以「賺錢更多」為由拒做家務　妻子進修加薪轉工提離婚男方下場淒涼

▲ 日本一名人夫因為工資較太太多而拒絕做家務。（《夫妻的世界》劇照）

婚姻需要雙方一起付出才能成就美滿。日本一名人夫認為自己學歷高、人工較優厚，便自視高人一等，拒絕幫妻子分擔家務，爭執後總要求對方道歉。妻子決心發奮自強，最終獲得一份更高新的工作，再提出離婚，斬纜止蝕。

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夫妻關係｜拍拖時丈夫已展現高傲性格

根據日媒《現代ビジネス》報道，現年40歲的人妻沙織，早年在一個社交程式認識了年齡相近、擁大學學歷的丈夫。沙織指出，拍拖時丈夫的態度已表現得頗有傲氣，日常對話中對方會特意提高聲音，而在吵架時他更會用聲量試圖壓過沙織，讓她沒有發言的空間。沙織當時有就此向對方反映，而丈夫有作出適當的收斂。

夫妻關係｜丈夫因人工更高而拒絕做家務

兩人交往了不到一年的時間便拉埋天窗，但是這個男尊女卑的情況在婚後演得變本加厲。沙織透露，兩人也有工作，但是丈夫卻因為工資比自己略高而不願做任何家務，「等妳賺得和我一樣多的時候，再來跟我說話」。此外，在兩人每次吵架時，不論誰是誰非，丈夫總要求沙織要向其道歉，態度越來越霸道及不可理喻。

夫妻關係｜妻子進修後人工比丈夫高

期間，沙織一直努力上課進修，並取得相關的資格執照，更因此而獲得公司加薪。沙織的人工終於比丈夫的高，但是丈夫仍然不願承認對方的能力，更歸功於是妻子公司的良善，「即使學歷不高也能升遷的公司真好，我也想去那裡工作。」

夫妻關係｜妻子密謀離婚

沙織本想繼續努力維繫此段婚姻，但可惜情況在生下兒子後仍沒有改善。感到心灰意冷的沙織終於忍無可忍密謀離婚，她先為自己搜羅足夠的籌碼——尋找有育兒支援的公司面試，並成功被取錄，一切準備就緒的沙織終於向丈夫攤牌，離婚後的她更獨力一人照顧孩子。

當年的那些日子，沙織形容為持續受到前夫的精神折磨，現在回想起當年離婚的要求，她感到決定是十分的明智，亦為此而感到慶幸自己能勇敢地做出該決定。

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