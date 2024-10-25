麥樂雞心理測驗︱麥樂雞4款形狀揭露4類人性格　愛吃「這款」擁超強人緣

▲ 麥樂雞心理測驗爆紅！麥樂雞4款形狀揭露4類人性格，愛吃「這款」擁超強人緣！

【麥樂雞／心理測驗／麥當勞／性格測試／麥樂雞形狀】食麥樂雞居然可以反映真實性格？麥當勞官方推出「麥樂雞」心理測驗，從麥樂雞4款形狀中挑選最喜歡的一款，就能看出你的性格！有不少網民測完都覺得準！

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麥樂雞心理測驗︱麥樂雞4款特定形狀有緣由

麥樂雞看似形狀各異，但其實設有4款特定形狀，甚至還有專屬命名。加拿大麥當勞官方認證稱，麥樂雞4款特定形狀名稱分別是：

Ball（球狀）

Boot（靴狀）

Bow Tie（領結）/ Bone

Bell（鐘型）

發言人解釋，當初設計麥樂雞為4款形狀，主要因為3款太少、5款又有些古怪，於是取中間數。至於為何要有特定形狀，官方解釋是因「以孩童為出發點」製作：

除了設計尺寸相似，可確保烹飪時間一致及安全，不同的形狀還可以讓有童心的人增添沾醬時的樂趣。

麥樂雞心理測驗︱麥樂雞4款形狀隱藏人格特質

紐西蘭麥當勞Facebook專頁曾發佈「麥樂雞心理測驗」帖文：只需要從麥樂雞4款形狀中首先挑出最喜歡吃的一款，就能分析出性格；引來一衆網民好奇測試，結果竟出乎意料地準。

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參考資料：FB@McDonaldsNZ、YouTube@McDonald's Canada

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