  • 28°C
香港時間：20241025日 (五) 13:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

麥樂雞心理測驗︱麥樂雞4款形狀揭露4類人性格　愛吃「這款」擁超強人緣

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

麥樂雞心理測驗爆紅！麥樂雞4款形狀揭露4類人性格，愛吃「這款」擁超強人緣！

【麥樂雞／心理測驗／麥當勞／性格測試／麥樂雞形狀】食麥樂雞居然可以反映真實性格？麥當勞官方推出「麥樂雞」心理測驗，從麥樂雞4款形狀中挑選最喜歡的一款，就能看出你的性格！有不少網民測完都覺得準！

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜矯齒做漏一步前功盡廢 牙醫拆解箍牙黃金期+6大迷思

麥樂雞心理測驗︱麥樂雞4款特定形狀有緣由

麥樂雞看似形狀各異，但其實設有4款特定形狀，甚至還有專屬命名。加拿大麥當勞官方認證稱，麥樂雞4款特定形狀名稱分別是：

  • Ball（球狀）
  • Boot（靴狀）
  • Bow Tie（領結）/ Bone
  • Bell（鐘型）

發言人解釋，當初設計麥樂雞為4款形狀，主要因為3款太少、5款又有些古怪，於是取中間數。至於為何要有特定形狀，官方解釋是因「以孩童為出發點」製作：

除了設計尺寸相似，可確保烹飪時間一致及安全，不同的形狀還可以讓有童心的人增添沾醬時的樂趣。

麥樂雞心理測驗︱麥樂雞4款形狀隱藏人格特質

紐西蘭麥當勞Facebook專頁曾發佈「麥樂雞心理測驗」帖文：只需要從麥樂雞4款形狀中首先挑出最喜歡吃的一款，就能分析出性格；引來一衆網民好奇測試，結果竟出乎意料地準。

點擊圖片放大
+5
+4

參考資料：FB@McDonaldsNZYouTube@McDonald's Canada

相關文章：

食安問題｜美國麥當勞爆集體食物中毒至少49人不適1人亡　全部曾進食「足三兩」漢堡

飲食攻略︱營養師解構McGriddles熱香餅漢堡熱量　吃1個=2.5碗飯每月恐增5磅

【減肥大作戰】減肥也可吃麥當勞　10款低脂食物輕鬆飽住瘦

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

MBTI︱16型人格測試爆紅 5分鐘免費測！解析真實性格洞察天賦【内文附鏈接】
16:32 2024/09/26
MBTI︱16型人格測試爆紅 5分鐘免費測！解析真實性格洞察天賦【内文附鏈接】
癌症性格｜研究揭7大癌症性格　認真勤勞責任感强罹癌風險高
18:07 2024/09/20
癌症性格｜研究揭7大癌症性格　認真勤勞責任感强罹癌風險高
癌症殺手｜血液密碼決定罹癌風險　A型血最易生病1類血型易胃潰瘍患食道癌
13:49 2024/08/30
癌症殺手｜血液密碼決定罹癌風險　A型血最易生病1類血型易胃潰瘍患食道癌

你可能感興趣

MBTI︱16型人格測試爆紅 5分鐘免費測！解析真實性格洞察天賦【内文附鏈接】
16:32 2024/09/26
MBTI︱16型人格測試爆紅 5分鐘免費測！解析真實性格洞察天賦【内文附鏈接】
癌症性格｜研究揭7大癌症性格　認真勤勞責任感强罹癌風險高
18:07 2024/09/20
癌症性格｜研究揭7大癌症性格　認真勤勞責任感强罹癌風險高
癌症殺手｜血液密碼決定罹癌風險　A型血最易生病1類血型易胃潰瘍患食道癌
13:49 2024/08/30
癌症殺手｜血液密碼決定罹癌風險　A型血最易生病1類血型易胃潰瘍患食道癌
網絡熱話 心理測驗 麥當勞

最高瀏覽

考政府工攻略｜三原因致公務員空缺率高企　明年基本法國安法測試安排有變
考政府工攻略｜三原因致公務員空缺率高企　明年基本法國安法測試安排有變
急症室最長等候時間（10月25日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月25日 時間12:05）
抑鬱症｜王嘉爾自爆患抑鬱症1原因致壓力爆煲　自測抑鬱9徵兆：中5項應求醫
抑鬱症｜王嘉爾自爆患抑鬱症1原因致壓力爆煲　自測抑鬱9徵兆：中5項應求醫
女神暴瘦︱曾與郭富城傳緋聞迷倒千億富豪　55歲袁潔瑩近照曝光 雙頰凹陷瘦脫相
女神暴瘦︱曾與郭富城傳緋聞迷倒千億富豪　55歲袁潔瑩近照曝光 雙頰凹陷瘦脫相
行山意外｜夜爬秦嶺冰晶頂遇天氣突變　24歲情侶雙雙失溫遇難
行山意外｜夜爬秦嶺冰晶頂遇天氣突變　24歲情侶雙雙失溫遇難