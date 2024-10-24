foodpanda10周年 ｜foodpanda達成1.5億張訂單　回顧10周年列出「十大之最」

【foodpanda/foodpanda10周年/美食外送/生活百貨快遞】foodpanda 香港自2014年成立以來，一直致力拓展不同業務，以迎合香港市場與日俱增的需求，並持續完善外送行業的生態系統。更有賴一眾送遞員、餐廳、及生活百貨的合作夥伴的支持，讓foodpanda除了提供美食外送服務外，也能透過生活百貨快遞商務及企業服務等為香港市民的日常生活帶來更多便利，及為企業客戶提供專屬服務，支援一眾打工仔，更能透過一系列可持續發展的項目，為社區出一分力。在過去十年間，foodpanda合共完成了超過1.5億張訂單，滿足市民不同的日常需求。10周年之際，foodpanda香港回顧多年來的發展，並展望未來，期待繼續以優質的送遞服務回饋港人一直的支持。

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foodpanda ｜foodpanda香港慶祝10周年

foodpanda香港行政總裁賴偉昕Ryan與一眾管理層及foodpanda品牌大使Pau-Pau於foodpanda香港10周年誌慶傳媒發布會上合照，並分享foodpanda在香港的點滴，以及分享港人十年來的飲食喜好及習慣。

foodpanda香港行政總裁賴偉昕表示：「自9月初以來，我們推出了一系列慶祝10周年的活動，並獲得市民熱烈支持。我們的使命一直是讓每位香港人享受優質的美食及生活百貨送遞服務。透過多年來的大數據分析，我們不斷提升用戶體驗，同時亦協助合作夥伴推動業務發展。未來，我們將繼續努力，提供更優質的送遞服務。」

▲ foodpanda 香港為慶祝十週年，列出港人「十大之最」。

foodpanda ｜香港人的 「十大之最」

foodpanda與香港人共度十年光陰，對港人的口味可謂瞭如指掌，沿途不但達成一個又一個里程碑，更記錄了大大小小令人印象深刻的有趣數據。因此foodpanda香港整合了十年來最有趣的數據，製作「十大之最」，與香港人回顧十載旅程之中的點滴。

美食之最 米線成功蟬聯十年港人最愛菜式，證明港人口味始終如一 「大」訂單之最 一張美食外送訂單，449件食品 ，滿足眾多需求 生活百貨之最 家家戶戶雪櫃常備， 熱門日本雞蛋品牌訂單量成為生活百貨類首選 夜鬼之最 2021年是最多人在深夜時份使用生活百貨服務的一年 振奮之最 送遞員在過去一年間獲得的貼士總額超過1千萬元 距離之最 服務最久的其中一位送遞員，多年來累積的送遞距離等同環繞赤道走了近兩圈 忠實戰友之最 日の苑是foodpanda第一個，亦是合作年期最久的餐廳夥伴之一 茶水間組合之最 汽水ｘ雪糕 x 穀物能量棒，邪惡與健康兼備 辦公室必備之最 辦公室最不可缺少的是酒精搓手液及盒裝面紙 環保之最 感謝顧客支持環保，累計超過6700萬個訂單選取了「不用餐具」

foodpanda ｜美食之最：米線

從foodpanda服務香港的頭五年起，米線便已是香港訂單量最高的一項食品，米線相關的餐點訂單量亦長期高踞榜首。十年過去，米線仍然是訂單量的絕對冠軍，配合foodpanda的業務擴張，其訂單量更以幾何級數上升，其受歡迎程度不容忽視。

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foodpanda ｜大訂單之最：449件食品

2019年，有顧客從一間連鎖餐廳一次過訂購了共449件食品，這張訂單成為foodpanda 香港十年美食外送服務史上的最「大」的訂單。

foodpanda ｜生活百貨之最：日本雞蛋

雞蛋用途多多，是家中必備食材，不少市民經常利用pandamart及foodpanda mall服務為雪櫃補貨，平台上最受歡迎的該款日本雞蛋訂單量比起排名第二的產品高近三倍，多年來售出的雞蛋數量，足以填滿24個籃球場！

foodpanda ｜夜鬼之最：2021年

foodpanda在2021年於宵夜時段接收的生活百貨訂單為歷年來最高，中西區的深夜訂單量更是全港之冠。

foodpanda ｜振奮之最：一年貼士總計超過1千萬元

在2023年，foodpanda 送遞員獲得的貼士總額超過1千萬元，是顧客對送遞員辛勞工作的支持和感謝。

foodpanda ｜距離之最：送遞員單人匹馬，累計里數等同圍繞赤道兩圈

foodpanda服務香港十年，有賴一班foodpanda送遞員的全力支持。而成立初期便開始為港人服務的一位送遞員，單人匹馬已經累積超過80,000公里的路程，等同圍繞赤道走了近兩圈！

foodpanda ｜忠實戰友之最：日の苑

日の苑是foodpanda平台上的第一家餐廳，亦是合作年期最久的合作夥伴之一。自foodpanda香港2014年成立起，便已和我們合作，為顧客送上超人氣的極品和牛定食、經典三文魚壽司等日式美食。十年來歷經風雨變遷，foodpanda與日の苑依舊互相支持，攜手為港人帶來優質的餐點和服務。

foodpanda ｜茶水間組合之最：汽水ｘ雪糕 x 穀物能量棒

打工仔日常工作必備最受歡迎的零食和飲品，除了是撫慰心靈的邪惡之選汽水和雪糕外，原來還有健康飽肚的穀物能量棒，為大家每日辛勤工作補充更多能量。

foodpanda ｜辦公室必備之最：酒精搓手液及盒裝面紙

近年香港人對衛生的關注程度大大提高，酒精搓手液及盒裝面紙的訂單量也節節上升，超越其他辦公室用品，成為大家桌面上必不可少的常駐嘉賓。

foodpanda ｜環保之最：超過6700萬張訂單中的顧客選取了不需即棄餐具

foodpanda一直致力帶領業界推動可持續發展，早年已推出「不需餐具」選項以鼓勵顧客減少使用即棄餐具，至今已有累計超過6700萬張訂單中的顧客選取了「不需餐具」選項，與我們攜手為減廢出一分力。

foodpanda ｜關於 foodpanda 香港

foodpanda，亞洲領先的網上外賣送遞平台，一直致力提供方便、快捷且多元化的食物及生活百貨送遞服務以滿足顧客需求。在卓越的技術和營運系統支持下，除了美食外賣外，foodpanda mall 與一眾零售合作夥伴，及自家24小時網上超市pandamart正引領不同城市在快速商務（q-commerce）的發展。目前foodpanda在全亞太區11個市場，合共超過300個城市提供服務，包括新加坡、香港、泰國、馬來西亞、巴基斯坦、台灣、菲律賓、孟加拉、老撾、柬埔寨和緬甸。foodpanda亦是全球外賣業龍頭Delivery Hero的子公司。欲了解更多詳情，請參閱 foodpanda 香港

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