網絡熱話｜挑戰全港最平$100晚酒店　内地男拍片狠批8點：這是中國最差酒店

▲ 挑戰全港最平$100晚酒店，内地男拍片狠批8點：這是中國最差酒店。

【酒店／酒店衛生／窮遊香港】香港寸金尺土，不少環境較好的酒店價錢都會稍貴。近日有内地男子來港旅游，挑戰入住$100晚酒店，並拍片分享内部環境，結果引起大量網民批評。

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香港酒店｜内地男挑戰全港最平$100晚酒店

内地一名男子近日在小紅書上傳影片，分享他在香港入住$100晚酒店的經歷，「我去住了香港最便宜的酒店，顛覆三觀了」。從影片中可見，該名男子首先介紹了一間價值600元（人民幣下同，約655港元）一晚的酒店，他指出房間十分小，不夠100尺，在洗手間轉不了身，直言「實在是太爛了」。

為一探究竟香港更便宜的酒店質素，他決定挑戰每晚100元的酒店房間。他指，自己花了135元（約147港元）訂了一間位於尖沙咀重慶大廈内的酒店，更表示，「這是被評為香港最危險地方」。

香港酒店｜拍片狠批酒店8點

從男子踏入大廈開始，他已經不斷投訴，指「那麼多外國人都在站著不知道幹啥」、「感覺他們很多人眼神都看起來很兇」、「感覺都是黑社會」。進入房間後，他繼續批評房間不但很小，而且環境很惡劣。

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片中男子仔細檢查房内每處，發現冷氣不知是多少年前安裝的，電風扇亦沒有保護罩，牆上還有蟲在爬。他又形容，毛巾、電源拖板和床褥等全都是「黏糊糊的」，再揭開床褥，發現裡面又黑又髒。他又看見門後的衣架已經變形，而且門框上還有裂縫。

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隨後他來到酒店大廳，他指整個大廳又悶又熱，「每個地方都感覺已經生鏽了」。在房間門口還有一個殘舊的雪櫃，裡面甚至有已經過期的食物。而酒店樓下就是垃圾道，他形容「巨臭無比」。此外，因為房間内沒有洗手間，所以需要使用又小又黑的公共衛生間，讓他直言：

我敢保證這是中國最差的酒店，沒有之一。

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最後他評價，雖然自己住過很多酒店，唯獨這間酒店超出他的認知極限，表示自己「真的沒辦法住下去」，隨後離開酒店，並建議，

來香港窮遊是不可能的，會崩潰的，一定要住好一點的酒店。

香港酒店｜最平酒店測評影片惹議

影片曝光後引起大量網民熱議，不少網民反批評該名男子的做法，「這個最差測評的意義是？這不就是一分價錢一分貨嗎？」、「你是付100元港幣，不是100萬港幣，知唔知$100喺香港做到啲咩？我食碗拉麵都唔止啦，你住到間房想點？」

不過亦有網民表示，樓主拍片只是給大家看看，「本香港人沒破防，完整看完了，我進去住的話大概跟他的反應也是一樣的。不過在香港$100的住宿真的就這樣了」、「存在即合理，又不是他胡編亂造出來的，哪裡不禮貌了？」

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資料來源：小紅書

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