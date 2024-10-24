親子自助餐｜灣仔萬麗海景酒店自助餐買一送一　人均$293起歎雪蟹腳/珍寶蟹/蒸焗龍蝦

▲ 灣仔萬麗海景酒店自助餐買一送一。

【自助餐優惠/自助餐買一送一/酒店Buffet/KKday優惠】香港灣仔萬麗海景酒店推出自助餐買一送一優惠，10月24日中午12時起經KKday網站訂購，人均$293起歎雪蟹腳、麵包蟹、炸軟殼蟹小漢堡，即睇優惠詳情！

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灣仔萬麗海景酒店自助餐買一送一

灣仔萬麗海景酒店萬麗咖啡室「蟹」逅深海秘境自助晚餐精選推介，包括雪蟹腳、珍寶蟹、梭子蟹、無限量新鮮蒸焗龍蝦、新加坡辣椒蟹配印度煎餅及炸饅頭、新鮮刺身、特色甜品等等。自助午餐同樣有雪蟹腳、麵包蟹、炸軟殼蟹小漢堡伴椰菜絲沙律及多款特色美食。

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灣仔萬麗海景酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：2024年10月25日12:00至10月31日23:59

用餐日期：2024年10月26日至11月24日

地址：灣仔港灣道 1 號香港會議展覽中心香港灣仔萬麗海景酒店萬麗咖啡室

【KKday 買一送一】「蟹」逅深海秘境自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $970/2 位，平均$485/位（原價$1,778/2位）

星期五至日及公眾假期 $1,018/2位，平均$509/位（原價$1,866/2位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 買二送一】「蟹」逅深海秘境自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $1,860/3位，平均$570/位（原價$2,667/3位）

星期五至日及公眾假期 $1,953/3位，平均$651/位（原價$2,798/3位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 買一送一】「蟹」逅深海秘境自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至四 $586/2位，平均$293/位（原價$1,074/2位）

星期五至日及公眾假期 $646/2位，平均$323/位（原價$1,184/2位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 買二送一】「蟹」逅深海秘境自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至四 $1,125/3位，平均$375/位（原價$1,611/3位）

星期五至日及公眾假期 $1,239/3位，平均$413/位（原價$1,775/3位）

預訂連結：【KKday網站】

（價錢已包括原價加一服務費）

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