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抽脂風險丨女子首爾整容抽脂失敗　下巴驚現2個洞動脈出血險死

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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醜女大翻身劇照

【首爾／整容／整容後遺症／抽脂】南韓爆出整容事故！一名女子2年前在首爾江南一間整容診所進行抽脂緊膚手術，惟其後卻出現嚴重後遺症，因動脈出血導致嚴重臉腫，下巴更留下駭人的兩個洞。

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女事主早前於韓國電視台節目講述事發經過，指自己於2022年12月在首爾市江南一間非常有名的整容診所接受了抽脂及緊膚手術，惟手術完成後，她的臉部卻感到劇痛非常，整張臉彷彿快要爆開般，且有嚴重浮腫情況，不過她當時未有為意，以為是手術後正常出現的情況。

直到女事主復工上班時，一名曾在整容診所工作過的同事，出言提醒她 :

你臉部浮腫看起來並不太像是因為手術而出現，建議你快點去醫院求醫！

女事主於是立刻回到整容診所了解，她指對方起初推說是「過敏」所致，後來見嚴重臉腫，醫生竟在她下巴鑿出2個洞進行放血。她回憶當時恐怖情況，指護士眼見自己呼吸困難，竟用手指直接壓住她的舌頭穿過呼吸道。為了令腫脹情況消退，女事主事後接受了消除血腫的注射和高頻治療，但瘀傷卻擴散到全身，臉部直到現在仍不時出現痙攣情況，即使輕輕擦過口罩，都會引起劇烈疼痛。

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最終，女事主要求診所提交醫療記錄，發現記錄上寫著「動脈損傷導致出血」，不過有關醫生卻從未向她交代，她因此覺得診所刻意隱瞞，當她質問醫生「自己是不是差點死了」時，對方竟毫無愧疚反指「多虧我們及時處理，你才沒有死。」

抽脂4大危險性

本港整形外科專科醫生應純原曾表示，在非醫院的診所環境進行抽脂手術，基本建議以每次手術不抽多於20%體表面積。而假使手術要抽超過20%體表面積，或抽脂量多於5公斤，因麻醉風險較大，應在醫院設備下才進行。

由於抽脂手術要麻醉、要注射、要刺入抽脂管，可想而知存在危險性，建議術前應作以下4方面考量：

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資料來源: JTBC News

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