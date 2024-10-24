海洋公園｜歷險主題區設雙人笨豬跳等　料2028年開放須另購票

▲ （馮漢柱攝）

海洋公園今日（24日）公布歷險主題區的發展細節，公園將與信德集團有限公司（HKSE 242）及 AJ Hackett International 集團所合組的財團合作發展主題區，共有3個擬訂區域，提供巨型飛索、笨豬跳等。

項目相關工作預計今年第四季開展，料2028年中峻工及開放，訪客須另購票入場。

海洋公園歷險主題區位於山上高峰樂園部分臨海山嶺地段，佔地約12萬平方米，是已退役的經典遊樂設施「滑浪飛船」和「越礦飛車」的舊址。

▲ （馮漢柱攝）

海洋公園表示，3個擬訂區域均經過精心設計，賦予現有基礎設施賦新用途，並與公園的自然地勢無縫融合，相信壯麗自然景觀必定為市民及旅客帶來嶄新驚喜。

「滑浪飛舶」的舊址周圍，將建造預計高達30米的「雙人笨豬跳」及 「雙人天空鞦韆」，亦有戶外遊樂場、水上歷險區，以及攀石牆等。

昔日的「美食舫」位置就將展開空中歷險之旅，設兩條長約1,000米的巨型飛索，一條翱翔於水上樂園上空，一條穿梭於叢林之間，讓訪客全方位飽覽香港仔海峽及港島南岸的壯觀景色。訪客還可在3條「衝力滑梯」，體驗極速滑落的刺激。

「越礦飛車」舊址、標誌性的園穹形支架，將變成熱鬧的活動中心，除了「繩索場」，亦有「高山滑車」，適合追求終極刺激快感、喜歡重力挑戰的訪客。

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另園區將結合教育娛樂元素，如設資訊欄、拼圖和觸覺道具；同時選用環保物料履行社會責任，並鼓勵訪客積極參與保育。

海洋公園主席龐建貽指，這是公園以至香港旅遊業相當令人振奮的里程碑，有信心歷險主題區可吸引歷險愛好者及家庭客，並鞏固公園作為世界級旅遊度假勝地的定位，提升市場吸引力及競爭力，同時幫助振興香港旅遊業，令香港成為世界各地旅客的首選目的地。

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記者：梁薾心