抑鬱症｜王嘉爾自爆患抑鬱症1原因致壓力爆煲　自測抑鬱9徵兆：中5項應求醫

【王嘉爾／抑鬱症／抑鬱症症狀／精神健康】現年30歲的男星王嘉爾（Jackson）近日透露去年患抑鬱症，被逼息影幕前1年，並決定在2025年「強勢回歸」，與粉絲報平安。他亦表示自己仍希望在35歲前結婚和生兒育女，惹來粉絲留言：「你要生10個小孩我也给你生！」

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抑鬱症｜去年患抑鬱症 被逼停工休息

現年30歲男星王嘉爾近日與好友接受媒體訪問，公開自己去年至今被逼停工的原因，指自己「狀態唔係好好」，亦承認受抑鬱症所困。他憶述，當時遇到很多問題，在「天時地利人和」下決定休息至今將近1年。對於去年停工的決定，他認為這一切是最好的安排，亦預告自己將於2025年回歸，所有工作復常。

未完全康復嘅，但我嘅思想同邏輯之前已經健康好多……

抑鬱症｜對自己要求高 主理自家品牌壓力爆煲

身為Jackson好友兼合夥人的Henry受訪時透露，認為全面停工休息這個決定對於Jackson來說是最好的，皆因他一直陪伴在側亦發現去年「係我見過佢最唔開心嘅時間」。

可能係佢對自己要求又好高，可能身邊嘅人同佢嘅想法唔係好一致，佢比咗好多壓力自己。

停工將近1年，Jackson透露在這段期間對於人生和人性感悟不少，坦言「我經歷過嘅嘢邊個經歷都會destroy」，但經歷過亦未嘗是一件壞事。

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抑鬱症｜1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

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抑鬱症｜3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

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抑鬱症｜抑鬱症患者自救方法

根據青山醫院精神健康學院資料，抑鬱症是可治之症，如患者能及早接受妥當的治療，絕大部份的病人可以痊癒，回復正常的生活。

病人可尋求一些治療抑鬱症的專業人士協助，例如臨床心理學家、接受過精神科訓練的家庭醫生、精神科專科醫生、精神科護士、社會工作者、職業治療師等等，他們在輔導技巧方面擁有專業資格，能協助病人正面解決問題。

讓家人及朋友知道自己的情緒狀況。

面對困擾時，盡量主動找人幫忙。

避免訂立一些難於實現的目標，或不要承擔太多責任。

做適量的運動能有助減壓。

3招協助抑鬱症病人

以同理心多了解病人，鼓勵病人表達自己的感受及難處，及給予適當的支持。

鼓勵病人有一定程度的社交接觸。

發現病人的行為有異時，盡快向專業人士求助。

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