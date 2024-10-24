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學護盜竊｜涉偷病人同事財物及盜用信用卡　養和27歲男實習護士被捕

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（曾秋文攝）

警方昨日（23日）拘捕一名27歲本地男護士實習生，涉在灣仔區一醫療機構，偷取及盜用5名病人及4名醫護人員的財物，涉款約11.6萬元；相信疑犯昨晨工作期間，在職員共用的更衣室內偷取。據了解，涉事機構為位於跑馬地的養和醫院。

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警方在上月19日接獲一名病人報案，指在入住該醫療機構期間，發現遺失一部放在訂床附近、約值1.5萬元的手機。其後警方在上周四及六（17及19日）分別接獲另外4名病人報案，指接獲信用卡服務中心通知，在不知情情況下信用卡被人盜用，病人其後檢查放在床頭櫃內的銀包，發現信用卡及現金被人偷走，損失1至4萬元不等。

灣仔警區刑事調查總督察鄧啟榮今日（24日）表示，調查發現5名病人住在同一樓層，而涉及交易贓物的地點，在不同地區的電話產品商店。經深入調查和翻查大量閉路電視錄影片段後，對比疑犯盜用信用卡時時的片段，相信疑犯是在醫療機構內一名實習護士學生，是單獨犯案，並無同黨。被捕人仍被扣查，案件仍在跟進。

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