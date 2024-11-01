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寵物同樂｜荃灣「寵物樂回加」慈善日5大活動　繪製毛孩明信片+現場領養動物

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

荃灣「寵物樂回加」慈善日將於11月9日至10日舉行，當中設有5大活動，即睇詳情！

香港有許多被棄養的毛狗需要善心人士幫忙，加拿大置業與驅樂部將於11月9至10日舉辦「寵愛樂回加」慈善活動，設有多個攤位遊及為毛孩繪畫及製作明信片的工作坊。另外，現場更會有領養阿棍屋毛孩的機會！

「寵物樂回加」慈善日 5大活動繪製毛孩Postcard

加拿大置業將與驅樂部於11月9日至10日，攜手舉辦首次「寵物樂回加」慈善籌款及領養日，設有5大活動，包括多個攤位遊戲、產品義賣活動、為毛孩繪畫及製作Postcard的藝術工作坊、更有動物傳心師及靈修工作坊為大家解答問題，改善與毛孩關係，現場還會有雜耍表演，讓毛孩與主人一同共渡愉快假日！

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另外，想養動物的大家有機會現場領養阿棍屋的毛孩！活動當日所有收益，將會全數捐贈阿棍屋作慈善用途。

「寵物樂回加」慈善籌款及領養日
日期：11月9至10日
時間：12:00-18:00
地點：荃灣沙咀道52號A，皇廷廣場地下A號鋪
收費：成人$50；小童（3歲以下）$30
「寵物樂回加」報名

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