自私男｜自私男穿黑衫馬路夜跑　巴士身旁駛過極危險被網民斥：嫌命長

▲ 自私男穿黑衫馬路夜跑，車輛身旁駛過極危險，網民：嫌命長。

運動益於身體健康，但要選擇適合的健身場地保證人身安全。

近日，有司機在Facebook「突發馬路車cam大全」群組上傳視頻，指一黑衣男子於馬路上夜跑，身旁不斷有車輛駛過，與其距離不過數米，十分危險，由於車道旁就是行人路，網民質疑：「入面唔跑得咩？」。

夜跑5大注意事項 聽歌易出事、反光最重要

▲ 男子身著黑色服飾，夜晚難以看清。（取自Facebook「突發馬路車cam大全」群組） ▼ 點擊圖片放大 ▲ 司機稱打開大燈後方能看清男子。（取自Facebook「突發馬路車cam大全」群組） ▲ 男子夜跑其間不斷有車輛駛過，車道旁便是行人道。（取自Facebook「突發馬路車cam大全」群組） ▲ 途經迴旋處有巴士駛過。（取自Facebook「突發馬路車cam大全」群組） ▲ 巴士距離男子僅數米。（取自Facebook「突發馬路車cam大全」群組）

自私男｜男子著「一身黑」馬路夜跑 司機難發現

據上傳的影片可見，影片開頭司機樓主的視角難以發現該名男子，靠近時才得看清，司機留言表示「我平時都好少開大燈，費事影響到人，頭先見到我以為我睇錯嘢即刻開返個大燈」。

該男子身穿黑色背心及黑色短褲在車道上夜跑，司機便打開大燈跟隨在男子身後行駛。直至迴旋處，一輛九巴駛過，與男子僅有數米距離，十分危險，但該名男子並未作出任何避讓動作，仍然淡定跑步。從影片中可見得，該車道旁便是行人路，且有途人行經。

自私男｜網民批評：嫌命長

司機在上傳影片時附文表示「你唔好咁癲啦，大佬，我知你好鍾意跑步」，網民亦怒斥男子此舉十分不妥「嫌命長」、「諗唔明點解要跑馬路」、「跑步如果真係冇乜特別需要，唔好喺馬路做跑喎」、「入面唔跑得咩？」。

有人認為即使要於車道夜跑，也應該身著醒目顏色或反光材料的服飾「又冇彩衣，黑麻麻睇你唔到，撞到你又係司機錯」、「淺色衫都唔著，照燈都睇唔到」。

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