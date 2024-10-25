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見工面試｜見工被問「點解想做呢份工？」　專家拆解3大棘手面試題目+最佳答法

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發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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專家拆解3大棘手面試題目，教正確答法及如何避開扣分位。

【見工/面試問題/面試題目/求職】有一些面試問題，在不少的面試都會出現，但大部分人卻難以代入面試官角度了解問題本質。今天半宅職薯就和大家精準拆解三條常見的面試問題，希望能給大家一些啟發。

升學就業｜見工怕被HR壓價「期望薪金」要點答？　專家傳授談判技巧1招爭取更高人工

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面試題：「為甚麼你想做這份工？」

大部分人的感受

剛才自我介紹不是已經提及了嗎？你這樣問是希望我講得更加詳細？坦白的說，我寄了多份 CV 出去，當中其實有漁翁撒網成分。你要我詳細講解為甚麼想做這份工，確實有些難度。

面試官的想法

其實剛才你的自我介紹我有些聽不清楚，所以希望你詳細地講多一次。因為我最怕聘請一些「試試下」的人，要是你連自己求職的原因也不能清楚詳細講解，那麼你很容易很快便辭職，那時候大老細又說我浪費培訓資源，怪責我不懂選人。

半宅職薯的分析和建議

面試官最著重的就是請一個穩定的人來工作，你可以套用一些例子去加強你的說服力，例如你可以這樣回答：

「我一向很喜歡這個行業，因為（舉例顯示自己對這行業有興趣），所以亦都有留意這行業的資訊。至於為甚麼我想加入這公司呢？是因為這公司業務多元化，能給予我不同的發展空間，例如有（甚麼甚麼部門），所以對我來說是一個可以好好發展事業的地方。」

延伸閱讀｜檢視寫CV 4大重點

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面試題：「你申請的管理見習生工作有很多申請人爭奪，你願意退而求其次，由辦公室助理做起嗎？」

大部分人的感受

聽到這句說話我立即心灰，但又不清楚這是否一個測試，萬一是一個測試，我又應該怎樣回應？

面試官的想法

其實我也知道你一定不願意由辦公室助理做起，但我想考你反應，看你的 EQ 是否夠高，以及是否懂得利用自己能力去力爭上遊。

半宅職薯的分析和建議

面對這個問題不能只說「是」，如果你連自己的職位都不能夠捍衛，那麼公司又怎會放心讓你去帶團隊呢？但如果直接拒絕，又會令面試官誤會你好高騖遠，不願踏實工作。所以答這個問題要從公司角度想。

簡單來說，如果公司請了一個有能之士又不「用盡」他，就會變成公司的損失，根據這個思考進路，你可以這樣答：

「我當然願意由基礎開始慢慢一步一步邊做邊學，但在這情況之下，我未必有機會發揮到最大的效能去幫助公司。」

延伸閱讀｜見工令HR卻步的儀容或穿著

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面試題：「你的弱點是甚麼？」

大部分人的感受

我常常聽人說，要把自己的優點包裝成弱點再說出來。所以我就一於答：「我的弱點就是對自己要求太高，做事太過認真，會給自己太大壓力。」

面試官的想法

你現在正在出席一場高要求的面試，你說這些低層次的答案簡直是侮辱我的智慧。如果你對自己要求真的這麼高，你的履歷應該比現在更加完美。所以，我認為你的弱點就是「不了解自己」。

半宅職薯的分析和建議

把自己的優點包裝成弱點再說出來，其實是一個非常天真幼稚的做法，更會令人貽笑大方。所以倒不如誠實地說出自己的弱點。

那麼說甚麼弱點才好呢？當然是一些和工作核心能力無關的弱點。例如你的職位是電腦工程師的話，你可以說弱點是欠缺藝術感；如果你見的職位是客戶服務經理的話，便說自己數學很差。

看到這裏你可能會問：這樣答會不會很取巧？

其實是不會的，因為你在遞交求職信那一刻，經已選擇了適合自己的工作去避免工作性質和弱點有正面衝突，所以這說實在又真的合情合理。

結語

我們之所以對一些開放式面試問題感到困難，原因是我們未有代入面試官的角度思考。這篇文章的重點在於如何代入面試官角度。仔細想一想，你自然會一理通百理明。

筆者簡介

半宅職薯 －企業培訓師

深信 職場生存有方法，管理上位有心法

半宅職薯 － 企業培訓師

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撰文 : 半宅職薯 企業培訓師

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