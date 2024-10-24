親子旅遊｜Pokémon GO推旅遊指南　公開日本46條官方路線捉精靈

▲ Pokémon GO推旅遊指南，公開日本46條官方路線捉精靈。

【Pokémon GO/Niantic/旅遊雜誌/旅遊指南/捉精靈/親子遊】遊戲開發商Niantic宣布與日本知名旅遊雜誌《地球の歩き方》合作，推出專為《Pokémon GO》玩家設計的旅遊指南，帶小朋友探索日本的同時，享受捕捉精靈的樂趣。

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Pokémon旅遊指南｜跟著精靈遊日本

《Pokémon GO》推出近八年，可以看到世界各地還是有很多玩家以捉精靈為樂，到處跑追求打道館與捕捉的樂趣，更是屢見香港各地標人潮爆滿。最近，遊戲開發商Niantic宣布與日本知名旅遊雜誌《地球の歩き方》合作，推出專為《Pokémon GO》玩家設計的旅遊指南《ポケモン GO ルートの歩き方》。

這本指南不僅提供了官方推薦的46條旅遊路線，還結合捉精靈遊戲元素，讓各位「小智」可與最愛小精靈一起沿著各種路線漫步。

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Pokémon旅遊指南｜多元化旅遊指南

《地球の歩き方》自1979年創刊以來，一直是日本最具代表性的旅遊指南之一，涵蓋了世界各地的旅遊資訊，最初僅有《歐洲篇》和《美國篇》，至今已推出超過100本圖書。

《地球の歩き方》有別於一般旅遊書介紹著名景點為主，它卻以旅行者的需求為出發點，提供交通及住宿等較為個人及全面的資訊，甚至將目標受眾轉向年輕旅行者及背包客，不斷迎合新趨勢，可惜後來不敵網絡世界的發達。近年比較重視年長中產遊客，並推出《東京篇》大受歡迎。

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Pokémon旅遊指南｜聯乘系列吸引年輕玩家

先前也跟《JOJO 的奇妙冒險》以及《宇宙兄弟》等多種 IP 合作過，趣味主題的旅遊介紹很受到歡迎。此次與《Pokémon GO》的合作，將遊戲中的「路線」功能融入旅遊規劃，重新吸引了年輕旅行者的目光，讓玩家能夠有目的地沿著路線捕捉精靈，提升了遊玩體驗。

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Pokémon旅遊指南｜公開各景點精靈位置

特別版旅遊指南的一大賣點是公開了各景點的精靈位置，讓玩家不再需要依賴自行探索或分享經驗來尋找特定精靈，能夠更有方向性地進行捕捉。此外，官方還會在東京、函館和福岡等地設立期間限定的宣傳快閃設施，向路過的民眾分發這本特別版旅遊指南。

對於想要入手這本指南的「小智」來說，這本書其實只送不賣，大家可以在日本Pokémon Center消費後獲得，或是在特定日子免費派發。東京和函館的派發活動已經結束，接下來將於11月14至17日在福岡進行。

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