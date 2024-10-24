英國升學｜林作借公開招聘晒A-Level佳績　早年英國哈羅公學鋪路入牛津

▲ 「抽水王」林作於招聘員工之餘，又晒下自己的學歷。

【林作/林作學歷/A-Level /英國留學/英國升學】被封為「抽水界KOL」的林作向來話題是非不斷，今年更捲入JPEX案，日前（10月24日）林作於IG發帖文招聘員工，既然藉機大晒A-Level成績。

林作撰文稱想聘請一名A-Level經濟學導師，底薪為5萬元另加花紅，他寫道：「我只要求你有良好經驗，名牌大學畢業，以及能夠通過我的面試。金鐘最旺地區番工，我要full time。我會做埋你的mentor，幫你事業上軌道。DM我。」

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英國升學丨林作晒A-Level佳績

要求應徵者名牌大學出身的林作中學時代負笈英國，更入讀著名學府哈羅公學（Harrow School），他更在IG晒出學生照兼寫道：

哈羅公學舊照，08年。後面印的是我的名字。 J C Lam。我當年讀 A-Levels，分別讀數學、延伸數學、經濟、政治、物理 （僅限AS Level)、中文、批判思維 (Critical Thinking) ，全部 Top Grade A (當年最高是A）。最喜歡是政治，最討厭是物理。

網民拿其樣子開玩笑外，更嘲諷他：「你快啲話我知，你係牛津成績最差嘅，唔係我接受唔到你讀牛津」

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英國升學丨牛津理學士+文學碩士

林作當年小學畢業後便前往英國升學，他先後就讀King's Ely（GCSE，2004-2006）、哈羅公學（英國高考，2006-2008），之後入讀著名學府牛津大學。

當年林作取得牛津大學數學榮譽理學士及牛津大學文學碩士，2012年在法律大學（University of Law）取得法律深造文憑，及後在香港大學取得法學碩士。

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「入哈羅、讀牛劍」，是不少富貴人家為子女鋪的學業之路，哈羅公學（Harrow School）為全球頂尖的私立學校之一，該校擁逾400年歷史，校舍位處倫敦西北，連荷里活演員Benedict Cumberbatch也是此校出身。

哈羅學校每學期費用為 17,850 英鎊，包括膳食費、學費、教科書費、文具津貼和洗衣費，1年共3個學期，約為港幣539000元。

至於升學情況上，英國哈羅學校每年有13%的學生取得「牛劍」（牛津和劍橋大學）的入學資格。

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