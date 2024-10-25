健康陷阱｜無糖汽水更健康？研究揭4大禍害　日飲1份量腎衰竭風險高3倍

▲ 不同研究指出，無糖汽水會對健康造成4大危害。

【無糖汽水／腸道健康／腎衰竭／心臟病／中風】不少人會為了減少糖分攝取，而飲無糖汽水，但它們是否真的比一般汽水健康？有醫生引述多項研究，列出無糖汽水的4大危害，若超過1個份量，罹患腎衰竭的風險高達3倍。

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據《每日郵報》報道，美國一名擁有超過20年臨床經驗的腸胃肝臟科醫生Saurabh Sethi近日在TikTok上載影片，指出無糖汽水雖然宣稱零熱量，但實際上沒有任何營養價值，甚至還會對健康帶來4大危害。

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1. 增加罹患心臟病及中風的風險

Saurabh Sethi指出，每天喝2罐或以上無糖汽水的女性，患心臟病和中風的機率都明顯更高。美國心臟協會（American Heart Association）和美國中風協會（American Stroke Association）曾在2019年發布一項研究，指出人工甜味劑與50歲以上女性中風及患上心臟病的風險有關，而且沒有任何心臟病或糖尿病史的女性風險最高。

2. 引起慢性腎病

無糖汽水的磷含量較高，有可能會導致慢性腎病。美國腎臟基金會（National Kidney Foundation）曾引述研究指出，每天喝2罐或以上無糖汽水會對腎臟造成傷害；參與的女性在實驗開始時腎臟功能均屬健康及正常，實驗結果發現，飲用無糖汽水的參與者，其腎絲球濾過率下降程度是不喝者的3倍。

由此可見，飲用無糖汽水與腎功能相關，因此美國腎臟基金會建議大眾改喝清水。

3. 影響腸道健康

Saurabh Sethi表示，飲用無糖汽水會對胰島素敏感性產生負面影響，並且會破壞腸道微生物組，從而影響腸道健康。他提到，腸道健康對幫助消化、提高免疫力及維持整體十分重要，腸道需要有足夠數量的好菌才能夠抵抗某些疾病。

4. 增加食慾

飲用無糖汽水會增加對高熱量食物的渴望，繼而擾亂對食慾的控制。一項2021年發表在《美國醫學會雜誌》的研究發現，無糖汽水中常見的甜味劑「三氯蔗糖」（suraclose，又稱「蔗糖素」）會增加人的食慾。對此，研究人員就解釋，攝入含有「三氯蔗糖」的食物可以在大腦中產生「更大的神經獎勵反應」，導致人對食物的渴望增加，進而攝入更多高熱量食物。

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腎衰竭風險｜腎衰竭初期病徵難測

據醫管局資料指出，現時本港有1萬多名末期腎衰竭病者。腎功能衰竭可影響身體所有器官運作，當發展至末期腎衰竭，若沒有透析治療或腎臟移植，足以致命。

腎衰竭成因眾多，其中以糖尿病為最大元兇。腎病科專科醫生何繼良指出，腎衰竭發病年齡主要集中在50至60歲，但近年有年輕化趨勢。將近半數末期腎衰竭患者由糖尿病引起，而每6位糖尿病患者就有1位出現腎功能惡化，兩者之間有著密切關係。

何繼良表示，腎病早期症狀不明顯，只能依賴體檢時發現，若等到患者出現蛋白尿等明顯徵狀時才被發現，則病情或踏入中至晚期階段，可能已難以逆轉。倘若病發至末期時更需洗腎或換腎，然而洗腎患者的5年存活率僅約43%。

點擊下圖睇及慢性腎衰竭徵狀：

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要預防慢性腎衰竭，可注意以下事項：

多喝清水以保持足夠尿量，可預防腎石及尿道炎。

注意個人衛生，免受尿道感染，女性及小孩為較易受尿道感染者。

注意飲食，避免進食過量鹽份、肉類，曾患腎結石者應避免高鈣、草酸的食物。

勿亂服用葯物，如風濕止痛葯、抗生素等。

預防其他疾病引起之併發症，如糖尿病、高血壓等，必須適當控制血糖及血壓。

各類尿道阻塞疾病必須及早矯正，如及早清除腎石、設法找出腎石原因。

定期檢查身體及檢驗小便，可及早發現腎病，如有血尿、蛋白尿等，需及早治療。

及早治療腎病，如腎炎。

資料來源：《每日郵報》、醫管局智友站

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