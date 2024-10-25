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校園動態︱梁潔華小學資助學生學樂器　樂團老師鼓勵：靠一種精神就可成為音樂家

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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梁潔華小學在本學年預留25萬元，部分用作資助小一學生參加弦樂興趣班。（學校提供）

順德聯誼總會梁潔華小學/管弦樂團/樂器】學習樂器可訓練專注力、培養個人情操。順德聯誼總會梁潔華小學每年均投放資源，資助學生學習感興趣的樂器。學校負責管弦樂團的老師方志強認為，學習樂器不分天賦，只要持之以恆，亦可透過堅持練習達成目標。

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位於將軍澳的順德聯誼總會梁潔華小學一直活躍於學界音樂比賽，包括參與由音樂事務處舉辦的「2024香港青年音樂滙演」、香港學校音樂及朗誦協會舉辦的「香港學校音樂節」，屢獲佳績。校長尹少琴表示，校方每年恆常投放資源在管弦樂團，本學年預留25萬元，用作資助小一學生參加弦樂興趣班、租借樂器、其他年級學生學習等，每堂興趣班收費78元，務求以低廉價錢讓學生接觸樂器，

學習樂器可訓練學生的專注力，觀看指揮、聆聽節拍、合作精神等。

尹校長認為，管弦樂團多年來得以承傳，全賴於1998年聘請老師方志強擔任管弦樂團統籌，方Sir擁有英國皇家音樂學院八級樂理及五級鋼琴，加入梁潔華小學後，管理管弦樂團的和統籌,「他由零開始，為學校組織一個僅得12、13人的合奏組，當時只得小提琴和大提琴，擴展多年管弦樂團已有70多名學生成員，集齊弦樂器、木管樂器、銅管樂器，以及敲擊樂器「管弦樂器四大家族」。

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校園動態︱即使天賦稍遜　只要持之以恆亦可成功

方Sir坦言，只有長號、鋼琴、小提琴和中提琴等樂器，他有正式跟老師學習，其餘樂器如薩克斯風、大提琴等均是自學考級，可謂無師自通，「有基本睇樂譜和操作樂器的能力，就可以自學」。

基層家庭出身的方Sir，中二才首次接觸樂器，「想當年，每月要付20元學小提琴，10元供琴，之後入讀柏立基教育學院，計劃教音樂科，就必須學鋼琴」。因成長的經歷，他希望，能讓更多基層學生有機會接觸和學習樂器，

學校會借出樂器讓學生在家練習，有經濟需要的家庭更可申請學校資助，確保任何基層學生都有機會接觸樂器。

學習音樂有不少好處，方Sir認為，他們能學習堅持、樂器的技術、訓練專注力、建立自信心，享受一起合奏的樂趣，「當然部分學生在學習過程中想放棄，家長不妨陪伴練習，以考級或先訂下學習一年，作為目標」。他直言，若擁有音樂天賦，只是加速樂器目標或考級的時間，只要持之以恆，不論擁有天賦與否，也可透過練習達成目標。

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校園動態︱將音樂變成生活樂趣

多年的教學生涯，最令方Sir感動的是，有一位學生最初接觸樂器，其父對兒子要求不高，能拿起鼓棍打鼓就心滿意足，但他雖艱辛但不放棄的精神，最後成為樂團中的小提琴手，

音樂能帶給我們回憶，樂團學生畢業後升中或投身社會工作，仍能保持對音樂的喜愛，將音樂變成生活的樂趣，是難得的事情。

就讀小六的葉穎喬是學校管弦樂團的大提琴手，「小一時參加低音大提琴興趣班，翌年轉學大提琴，現時每天堅持練琴一小時，希望向音樂發展」。同級的小提琴手黃梓溱已考獲小提琴八級，亦是計劃未來於音樂範疇發展。

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方Sir學樂器小貼士：
1. 有系統地練習樂器，將練習變成習慣
2. 專注地練習
3. 在網絡上參考樂器教學影片或演奏影片
4. 自行跟隨網上伴奏練習
5. 家長陪伴並鼓勵練習
 

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