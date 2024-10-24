搶人才｜議員促助新來港人才融入社會　葉劉︰優才唔需要好似保姆咁幫

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

港府積極搶人才，惟人才來港適應需時，亦面臨求職難等問題，多位議員希望政府推有效措施，幫新來港人才及其家庭更好融入社會。但有資深議員則提醒，幫助須有限制，「唔使樣樣都幫晒！」

立法會今日通過無立法效力的議員議案促請政府推出適切有效措施，幫助新來港人才及其家庭更好融入社會。提出議案的立法會議員尚海龍，希望政府加大對新來港人才就業支援及創業輔導，稱有新來港人才出現「無工可搵」的現象。

新民黨立法會議員葉劉淑儀則稱，歡迎人才來港，不論國籍、不論對方的宗教信仰，但提醒幫助人才要有限制，「唔使樣樣都幫晒佢，優才都唔需要我哋好像保姆咁幫佢。」

謝偉俊促守好前門 港要高才非庸才

另一位資深議員謝偉俊則指，現時很多國家都收緊移民政策，香港則很幸運可以大開中門吸納人才來港，但如果香港沒守好個前門，沒好清晰的計分制度，便會吸納很多本來不是屬於高才的人。他說：「高才理論上是來港已經很高，馬上很shining，不需人照顧，我們是要高才，而不是一般的地才，庸才及中才，要慢慢重新幫助扶助。」他又以電影橋段中「太陽能電筒」為喻，稱有新來港人才需要香港照射他們，他們才懂發光。

孫玉菡：人才來港是不知如何撳掣

他關注政府政策上有否注視本地流失的人才，「這些是多年來對香港有很多貢獻的人才，我們在這方面似乎不願意面對現實望這個問題，甚至不講這個問題。」

孫玉菡總結發言時稱，來港看重的是機遇，而非福利和優惠，也不是要尋求照顧，孫續指：