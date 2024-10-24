啟德體育園｜首場測試賽周日舉行　料啟用前有十多萬人參與測試

▲ (陳靜儀攝)

啟德體育園料明年首季啟用，其中的啟德青年運動場周日（27日）將率先舉行測試賽，料有1000人入場。體育專員蔡健斌指，當日將在3時開放觀眾入場，鼓勵市民經最近場館的宋皇臺站D出口抵達，而測試賽完成後料11月將再有欖球賽，屆時進場人數料再增至3000人。

園區今日（24日）邀請傳媒參觀，據記者實測由宋皇臺D出口步行至運動場，需時5分鐘內；而由啟德站D出口前往則要逾10分鐘。而場內所見，內部裝修工程仍進行中，運動場上的跑道仍未鋪設，而足球場就已鋪設草地並架設龍門。

啟德體育園區總監鄧竟成解釋，啟德體育園的整體建築工程已到最後階段，現正內部裝修，運動場的裝修就已基本完成，跑道鋪設稍有延誤，主要因鋪設跑道時不能有雨水，而過去兩個月有多個雨天，但有把握可在11月舖好及畫線。

蔡健斌指，周日的測試賽將在4時30分開始，3時起會安排公眾入場，預計絕大部分觀眾會乘港鐵，透過宋皇臺站D出口前往場地，港鐵站內及沿路均已有指示教導市民前往運動場，也會安排人手協助，籲市民乘搭港鐵到場。他又指，是次測試賽完成後，會陸續進行其他測試，如11月將有欖球比賽，而吸納的人數也初步預計會增至3000人。

鄧竟成續稱，已就首場測試賽與營運公司及政府部門等試行整個流程，如入場時安檢的位置、媒體採訪安排，以及如何帶入場人士到座位等，會安排足夠工作人員提供指示，而當日場內也有外賣餐飲服務。

他又指，未來數月將持續有一連串測試，除體育活動外，也會包括文娛活動，以試驗設施、工作人員工作計畫、交通配套，緊急應變方案及人群疏散安排等是否仍有需要調整的地方，同時也讓人員演練運用場地設施、人群管理和票務及餐飲的安排等，預計到體育園啟用前累計會有十多萬人參與測試。

對於市民關注的體育園散場安排，鄧竟成就指，離開主場館後，有體育大道及西橋等的通道，形容「頗闊落」且可同時間可容納2至3萬人，沿途也有指示牌引導市民前往啟德或宋王臺站等，而乘搭巴士的市民亦可經車站廣場再透過行人隧道前往太子道東近富豪東方酒店的巴士站等，共有50多條巴士線可供選擇。而如有5萬人的大型賽事，也會有特別巴士線，將在園區外覓地供上落。

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