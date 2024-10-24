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徐天佑太太逐點回應電影公司聲明　反撃對方用港產片情緒勒索：香港小店也是零售寒冬

社會

發布時間： 2 小時前

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徐天佑太太逐點反駁「本地製作有限公司」的聲明。

徐天佑太太Olive Wong在前日（10月22日）於社交平台指控，由「本地製作有限公司」製作、伍健雄監製的賀歲片的製作團隊，硬闖入她在中環九如坊的護膚品牌概念店「I Never Use Foundation」拍攝，斥對方行為「同強姦其實冇分別」更指：「這樣的製作團隊，難怪港產片每況愈下。」

涉事「本地製作有限公司」在昨晚（10月23日）在網上發聲明，澄清事件事件為誤會並致歉，同時承諾會刪除相關鏡頭，更指：「本地製作有限公司認為單方陳述恐怕未能還原事實真相」

徐天佑太太指控電影公司夾硬入店舖拍戲　製作方發聲明：單方陳述恐怕未能還原事實真相

徐天佑與太太Olive Wong。

電影公司情緒勒索「呃嬲」

當中包括指，到現場本來只拍攝街上拍戲，惟得悉劇組的主要成員與該店舖負責人關係良好，故可重新溝通。但聲明中，指終允許免費入內拍攝的人不是店主。

另外，聲明最後寫：「香港電影風雨飄搖，製作每一部電影都會遇上不同的困難，我們無意為各方帶來不便，並再次就此事件致以萬分歉意，本公司往後將會做得更好，避免同類事件發生。」更是「成功呃嬲」，被網民指這是在情緒勒索。

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徐天佑太太逐點反駁

在今日（10月24日）凌晨，徐天佑太太Olive Wong在社交平台逐點反駁「本地製作有限公司」的聲明，更指「若然一廂情願認為私人關係能夠疏通此事，就不會發生是次的事情。」，同時反對方用香港電影經營困難作情緒勒索，反駁稱：「香港電影風雨飄搖，香港小店也是零售寒冬」，全文如下：

以下INUF嚴正聲明全版本︰
就「本地製作有限公司」於2024年10月23日於Facebook刊登的聲明，本公司INUF Breakfast Club作出的回覆如下：
【本地】1.： 本公司於2024年10月22日於九如坊進行拍攝。當日主要拍攝兩位演員在街上遊走的情景。早於拍攝前兩星期，製作團隊進行場地勘察，發現該舖環境雅緻，即使主要劇情只需發生在街上，本團隊仍嘗試與該店舖溝通拍攝的可能性，奈何價錢超出預算，因此維持原判，只拍攝街上遊走的戲份。
【INUF回覆】：這點一致。
。。。
【本地】2.︰ 拍攝當日，我們按照原定計劃準備在街道拍攝時，得悉本劇組的主要成員與該店舖負責人關係良好，促使主創們嘗試與該店舖重新溝通拍攝之可能性。最終本團隊獲得當時在場的一名職員准許，並且在對方沒有再次提出租金要求的情況下，允許我們拍攝。
【INUF回覆】：拍攝當日下午3:30左右，拍攝團隊在我們店外設置拍攝器材，數部機械鏡頭正對著我們店面，但由於沒有直接進入店內影響我們運作，工作人員只在我們門外的「街上」（公眾地方）拍攝，我們也沒有奈何。及後拍攝工作繼續在我們門外進行，甚至在沒有我們允許下，觸碰及郁動我們門面的簷篷，特別設計的簷篷屬本店資產，理應要事先詢問及得到准許。在3:50左右，拍攝團隊再次向我們同事表示，希望進店拍攝，我們同事拒絕兩次，並題(提)醒我們兩星期前提出過的收費條件。
費用除了包括租借場地費用外，若然事前得到共識的話，我們需要把美容服務暫停，確保顧客不受影響，也有需要同事工作上作內部調動。
但事實上當刻拍攝團隊到達時，我們店內已經有客人正在接受美容療程，小店open plan的設計，細聲說話客人都會聽見，所以我們絕對不會接受任何形式的打擾，更何況是進店拍攝造成的噪音。所以當最後一刻同事說要收費也只是希望能夠有禮的婉拒。而我們亦有重申收費的必要。
4︰10，在一名工作人員陪伴下，兩位演員突然進店閒逛。我們日光日白打開門做生意，是沒有趕人出門口及鎖門的理由。兩位售貨員職員，其中一名更只是剛剛入職的年輕同事，說真的，有兩位大明星這樣走進店內，已經掀起了「好驚」「不知如何是好」的不懂如何應對的尷尬反應，更甭說店外數個對著他們正面拍攝的鏡頭及眾多工作人員。在這樣Social hierarchy威迫施壓的情況下，不就是「夾硬嚟」令同事就範嗎？如果這樣被誤會為「獲得當時在場的一名職員准許，並且在對方沒有再次提出租金要求的情況下，允許我們拍攝」，我們深表遺憾。
另外，就「本劇組的主要成員與該店舖負責人關係良好，促使主創們嘗試與該店舖重新溝通拍攝之可能性」，就在兩星期前磋商的時候，負責人已清楚知悉「主要成員」是誰，若然一廂情願認為私人關係能夠疏通此事，就不會發生是次的事情。亦請不要把私人關係扯進這個不負責任的商業事宜，誠恐貽笑大方。
。。。
【本地】3. ︰在得到允許後，本劇組曾向相關店員示好，剛巧該店舖負責人之親屬現身門外，並與本劇組的主要成員言談甚歡，沒有阻止之意，因此才把對講機擺入店舖作拍攝的最後準備。
【INUF回覆】：負責人之丈夫工作室位於九如坊店旁。當日丈夫回工作室途中遇到負責人店外有拍攝工作，同時與「本劇組的主要成員」禮貌寒暄數句，並在場明確表示任何事情都需要向店負責人相議。
。。。
【本地】4.︰整個過程，我們共拍攝了三個鏡頭。期間劇組發現該店內有職員向我們拍照。當我們禮貌示意對方停止後，對方竟突然說從不允許我們拍攝。
一切之反覆，令我們不知所措。就此問題，本公司相信是我方工作人員確實與該店職員間溝通有誤所致。完成該店舖外的拍攝後，劇組按原定計劃，於店舖外十米範圍之內的樓梯及街道繼續餘下的拍攝。
【INUF回覆】：承第二點的回覆，在售貨員同事再沒有能力阻止的情況下，他們只能向負責人（老闆）whatsapp交代寶(實)時情況。在此急忙的形勢下，負責人著令同事拍下店內情況報告，以及再次說明不允許在店內拍攝。
。。。
【本地】5.︰事情的轉捩點，發生在我們完成拍攝該店外後的一小時左右，即大約下午五時，該店舖發出帖文指控本團隊有粗暴拍攝之嫌。文章內甚至用上「夾硬嚟」、「同強姦其實冇分別」等字眼。當中的言辭誇大，令本團隊極為震驚，甚至有損本公司的聲譽。要注意，該店鋪發帖文時，我們仍在十米範圍內進行街道拍攝，直至六時左右才離開九如坊。但帖文中該店舖的回覆留言卻指責我們拍攝後瞬間離開，逃避責任。假如該店舖對我們劇組有如此強烈不滿，為何不選擇即時提出，而選擇單方面發帖文？
【INUF回覆】：「瞬間離開」是指瞬間離開店舖。我們前後已經多次提出「不可店拍攝」的要求，拍攝團隊在我們門外拍攝店面時，只要不是在店內，我們也打算作罷，這也算是我們的讓步，也沒有需要繼續糾纏的需要。畢竟維持商店正常運作才是我們的首要考慮。
我們在社交媒體上的「限時傷心💔post分享」用意，與社會大眾用社交媒體的習慣類同，就是希望與本店粉絲分享一下突如其來發生的不如意事情，本來也只是「限時」分享，怎料到會引發軒然大波。
重申多次，店負責人從來沒有准許拍攝。這樣欺壓沒有話事權員工、擅闖店舖的不負責任行為，才真的令人感到震驚。
。。。
【本地】6.︰ 為澄清事實真相，本團隊嘗試進行多方面溝通，包括以行政及私人途徑聯絡該店舖之負責人，卻截至此聲明發出前，仍未得到任何回覆。
【INUF回覆】：店負責人每天公務繁忙，一日內無間斷與世界各地的合作夥伴溝通會議，恕未能安排這麼即時的電話回覆。
。。。
【本地】：香港電影風雨飄搖，製作每一部電影都會遇上不同的困難，我們無意為各方帶來不便，並再次就此事件致以萬分歉意，本公司往後將會做得更好，避免同類事件發生。
【INUF回覆】：最後，希望是次事件能警惕電影公司負責人，香港電影風雨飄搖，香港小店也是零售寒冬，故我們必須把我們的專業及口碑做好，贏取我們受眾的信賴、支持及愛護。
對於波及到相關演員、丈夫、員工及工作人員，以及各媒體報道並不是本店及本人所願，非常抱歉，亦多謝各界關心。希望事件就此告一段落。
Olive Wong
我從不上粉早餐會
INUF Breakfast Club
2024年10月24日

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