親情可貴｜蔡卓妍為一對「仔女」慶祝生日　爆「大仔」今年跌親嚇餐飽

▲ 阿Sa忙完內地巡迴演唱會，即為一對仔女慶祝生日！

【Twins/蔡卓妍】蔡卓妍（阿Sa）剛忙完內地巡迴演唱會，向來孝順的她即抽空陪伴家人，她在社交網透露要跟「大仔」和「細女」慶祝生日，還大爆大仔今年跌親，令她嚇破膽，所以祝他出入平安，又祝細女冇病冇痛，網民不禁問她何時升呢做人母？

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父女情深｜阿Sa祝一對「仔女」生日快樂

阿Sa日前與拍檔鍾欣潼（阿嬌）剛完成13場內地巡迴演唱會，明年會為賀歲片開工，稍後則到美加巡唱，雖然工作忙碌，但她依然百忙中抽空陪家人，日前她在社交網上載跟Sa爸和貓咪的合照，並留言祝一對「仔女」生日快樂：「今日係我大仔同細女嘅生日，生日快樂。」她口中的大仔是 Sa爸，細女是貓咪。

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父女情深｜阿Sa指爸爸今年跌親嚇餐飽

相中阿Sa和Sa爸捧住生日蛋糕，另一張相阿嬌也有同場，見留有鬍鬚的Sa爸戴上黑超和黑色名牌Cap帽，面色紅潤，看起來精神飽滿。不過阿Sa卻透露Sa爸今年曾受傷：「我大仔今年唔小心跌親，嚇到我呢⋯希望佢以後身體健健康康。快啲好返，出入平安，繼續做Peter Pan，無憂無慮，自由自在。」一班網民亦紛紛留言祝Sa爸早日康復，身體健康，不要令孝順女擔心。

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父女情深｜Sa爸為滿足愛女電髮竟賣掉金鏈

阿Sa跟父親一直感情要好，雖然父母在她小時候已離異，但Sa爸給她的愛從不缺少，她曾講過讀中學的時候，任性想去電髮，Sa爸就算沒有錢，為了不想讓她失望，竟賣掉金鏈滿足她，可見Sa爸的愛女之情，因此阿Sa長大後，依舊跟爸爸感情深厚，現在Twins開騷，Sa爸都會不時現身演唱會支持，絕對是愛女的頭號粉絲。

這一天除了為Sa爸慶生外，亦是阿Sa愛貓Likgoo的5歲生日，所以照片中的Likgoo跟「5」字氣球合照，相當精靈可愛，阿Sa留言送上祝福：「我都祝我細女，身體健康，冇病冇痛。繼續食得玩得瞓得。」

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