  • 26°C
香港時間：20241024日 (四) 22:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親情可貴｜蔡卓妍為一對「仔女」慶祝生日　爆「大仔」今年跌親嚇餐飽

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

阿Sa忙完內地巡迴演唱會，即為一對仔女慶祝生日！

【Twins/蔡卓妍】蔡卓妍（阿Sa）剛忙完內地巡迴演唱會，向來孝順的她即抽空陪伴家人，她在社交網透露要跟「大仔」和「細女」慶祝生日，還大爆大仔今年跌親，令她嚇破膽，所以祝他出入平安，又祝細女冇病冇痛，網民不禁問她何時升呢做人母？

點擊圖片放大
+5
+4

父女情深｜阿Sa祝一對「仔女」生日快樂

阿Sa日前與拍檔鍾欣潼（阿嬌）剛完成13場內地巡迴演唱會，明年會為賀歲片開工，稍後則到美加巡唱，雖然工作忙碌，但她依然百忙中抽空陪家人，日前她在社交網上載跟Sa爸和貓咪的合照，並留言祝一對「仔女」生日快樂：「今日係我大仔同細女嘅生日，生日快樂。」她口中的大仔是 Sa爸，細女是貓咪。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
白鞋清潔｜實測3個平價洗白鞋方法　牙膏牙刷/酒精/擦膠邊招最有效？

父女情深｜阿Sa指爸爸今年跌親嚇餐飽

相中阿Sa和Sa爸捧住生日蛋糕，另一張相阿嬌也有同場，見留有鬍鬚的Sa爸戴上黑超和黑色名牌Cap帽，面色紅潤，看起來精神飽滿。不過阿Sa卻透露Sa爸今年曾受傷：「我大仔今年唔小心跌親，嚇到我呢⋯希望佢以後身體健健康康。快啲好返，出入平安，繼續做Peter Pan，無憂無慮，自由自在。」一班網民亦紛紛留言祝Sa爸早日康復，身體健康，不要令孝順女擔心。

點擊圖片放大
+4
+3

父女情深｜Sa爸為滿足愛女電髮竟賣掉金鏈

阿Sa跟父親一直感情要好，雖然父母在她小時候已離異，但Sa爸給她的愛從不缺少，她曾講過讀中學的時候，任性想去電髮，Sa爸就算沒有錢，為了不想讓她失望，竟賣掉金鏈滿足她，可見Sa爸的愛女之情，因此阿Sa長大後，依舊跟爸爸感情深厚，現在Twins開騷，Sa爸都會不時現身演唱會支持，絕對是愛女的頭號粉絲。

這一天除了為Sa爸慶生外，亦是阿Sa愛貓Likgoo的5歲生日，所以照片中的Likgoo跟「5」字氣球合照，相當精靈可愛，阿Sa留言送上祝福：「我都祝我細女，身體健康，冇病冇痛。繼續食得玩得瞓得。」

名人母校｜Twins同是單親家庭成長　鍾欣潼名校畢業蔡卓妍母校將停辦

【中學停辦】母校玫瑰崗中學將停辦　蔡卓妍唏噓憶校園生活：充滿甜蜜的回憶

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

名人母校｜Twins同是單親家庭成長　鍾欣潼名校畢業蔡卓妍母校將停辦
13:39 2024/01/22
名人母校｜Twins同是單親家庭成長　鍾欣潼名校畢業蔡卓妍母校將停辦
明星穿搭｜細數Twins演唱會繽紛造型　孖妹穿出活潑俏皮感
19:30 2024/01/25
明星穿搭｜細數Twins演唱會繽紛造型　孖妹穿出活潑俏皮感
水着大戰丨蔡卓妍罕晒三點式玩揈水髮　關智斌以爆肌照迎戰
13:25 2024/08/28
水着大戰丨蔡卓妍罕晒三點式玩揈水髮　關智斌以爆肌照迎戰
悲慘童年｜阿嬌晒母女合照悲慘童年再引熱議　1歲喪父被寄養成「人球」要用污水洗澡
13:11 2024/10/09
悲慘童年｜阿嬌晒母女合照悲慘童年再引熱議　1歲喪父被寄養成「人球」要用污水洗澡

你可能感興趣

名人母校｜Twins同是單親家庭成長　鍾欣潼名校畢業蔡卓妍母校將停辦
13:39 2024/01/22
名人母校｜Twins同是單親家庭成長　鍾欣潼名校畢業蔡卓妍母校將停辦
明星穿搭｜細數Twins演唱會繽紛造型　孖妹穿出活潑俏皮感
19:30 2024/01/25
明星穿搭｜細數Twins演唱會繽紛造型　孖妹穿出活潑俏皮感
水着大戰丨蔡卓妍罕晒三點式玩揈水髮　關智斌以爆肌照迎戰
13:25 2024/08/28
水着大戰丨蔡卓妍罕晒三點式玩揈水髮　關智斌以爆肌照迎戰
家庭關係 蔡卓妍 鍾欣潼 Twins 演唱會 家庭教育

最高瀏覽

網絡熱話丨暗戀百貨公司女神33年　港男千字文細述「那些年」遺憾女店員樣貌曝光
網絡熱話丨暗戀百貨公司女神33年　港男千字文細述「那些年」遺憾女店員樣貌曝光
超市大搜查‧消委會2024丨消委會評測食品安全一文睇盡　米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【持續更新】
超市大搜查‧消委會2024丨消委會評測食品安全一文睇盡　米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【持續更新】
徐天佑太太指控電影公司夾硬入店舖拍戲　製作方發聲明：單方陳述恐怕未能還原事實真相
徐天佑太太指控電影公司夾硬入店舖拍戲　製作方發聲明：單方陳述恐怕未能還原事實真相
急症室最長等候時間（10月24日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月24日 時間16:05）
打風丨今晨最低22度今年入秋以來最低紀錄　潭美下周初或「回馬槍」再威脅珠江口
打風丨今晨最低22度今年入秋以來最低紀錄　潭美下周初或「回馬槍」再威脅珠江口