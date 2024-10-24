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港區國安法｜祈顯義悉尼演講遇示威　政府︰強烈譴責施以不當壓力

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

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港府今日發聲明，強烈譴責近日有人在海外向終審法院非常任法官祈顯義施以不當壓力。（資料圖片）

終審法院海外非常任法官、前澳洲大法官祈顯義周二在澳洲悉尼新南威爾士州最高法院發表演講。十多名港人到場抗議。港府今日發聲明，強烈譴責近日有人在海外向終審法院非常任法官祈顯義施以不當壓力，公然干涉香港特區正審理中的刑事案件。

政府發言人表示，任何組織或個人企圖利用政治力量或任何其他手法，妄圖向法官和司法人員施壓，干預公平審訊，明顯是破壞香港特區法治的行為，應受嚴厲譴責，而政府全力支持司法機構依法獨立行使審判權，維護司法公正和法治精神。

就黎智英涉及《港區國安法》的案件，政府發言人指出，由於相關法律程序尚在進行中，任何人均不宜評論有關案件，更不應作出不當干預。

政府發言人又強調包括該案的所有案件，均嚴格根據證據和依照法律處理；所有被告均嚴格按照香港適用法律，並在《基本法》及《香港人權法案》的保障下接受公平審訊。

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譴責 香港人權及民主法案 港區國安法 國安法 法官 黎智英 澳洲 悉尼 香港 基本法

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