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長壽之道｜99歲退役老兵化身啤牌王　每日1習慣保持頭腦精靈

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

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【長壽／養生／啤牌／撲克】玩啤牌的樂趣除了贏錢，更是有些人的長壽養生之道。美國一名99歲的老伯5年前成為全職「啤牌王」，每天都會玩啤牌2至3小時。他更公開自己的養生之道——啤牌局就是他保持老而彌堅的秘密！

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養生之道｜每天早起玩撲克　鍛煉腦筋

據外國網站《Parade》報道，美國退役老兵Gene Bellar已達99歲高齡，是一個職業啤牌玩家，每天清晨4、5點就會起床，簡單梳洗後就會到家附近的牌室玩2至3個小時啤牌。Gene直言，不喜歡人多擁擠的感覺，故此特意早起，趁人流少的時候「過過手癮」。而Gene每天玩啤牌的習慣已維持5年，能令他堅持的原因是因為玩啤牌能夠讓他保持腦筋精靈，而且玩牌期間，能夠維持社交和與人溝通，是其中一個鍛煉腦筋、保持大腦活躍的好習慣。

打牌的時候能夠保持思維運轉。我以前會玩填字遊戲，同樣需要保持腦筋活躍清晰。

99歲Gene Bellar是一名全職撲克玩家，每天早起玩撲克。（網上圖片）

養生之道｜曾參加世界啤牌大賽　悟出牌局真諦

Gene指，自從太太5年前離世後，才開始每天玩啤牌的習慣。他特別喜歡玩啤牌期間，與對手互動和分享經歷的過程，笑言贏錢固然開心，但他更享受過程中與人傾談交流，讓他生活變得充實。他曾參加過世界啤牌大賽（World Series of Poker），大賽連續舉行3天，參加者每天需要玩牌局12小時。雖然最終因為身體疲憊而無緣決賽，但這段經歷讓他畢生難忘。

被問到致勝關鍵，Gene指最重要是耐心和策略，「好牌不常有，遇到壞牌就要懂得適時退出」。除了心態調整，享受過程亦是牌局其中一個重點。

而除了啤牌外，Gene Bellar每天都會打理家中的小花園。他指，園藝亦是另一個讓他保持忙碌的興趣。此外，他閒時就會到小花園散步走動，讓身體保持活動；今年12月22日將會是他100歲生日。

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