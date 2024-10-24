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匡智性侵案｜康橋之家案後殘院虐待仍普遍　業界：問題「掃落地毯底當無事」

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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(匡智會影片截圖)

匡智會轄下一間院舍2名學員被侵犯，涉案員工被即時解僱及被警方拘捕。勞工及福利局長孫玉菡表示，已與匡智會主席會面，並將院舍續牌由三年一次改為一年一次，將嚴肅跟進事件、保護受害人避免受二次傷害。

匡智會學員被侵犯｜匡智會兩名學員疑被性侵　警方拘捕一名員工

匡智會學員被侵犯｜孫玉菡：院舍牌照改為每年續牌　已親自與匡智會主席會面

殘疾人士院友被虐時有發生，其中以2024年康橋之家案最轟動。時任勞福局局長羅致光曾表示，政府會修例改善對安老院及殘疾人士院舍的監管，社署當年成立牌照及規管科，更表示3年平均每年突擊巡查2,200次。

曾於殘院工作多年的資深社工余秀螢指，虐待問題普遍，認為情況一直未如人意，當中以私營殘院及混合安老院院舍較嚴重，但大型機構亦不乏投訴個案，殘院如何監管一直令當局「頭疼」。余秀螢表示，匡智廣福宿舍、以及同位於大埔的匡智松嶺村，接收不少智障人士。他預料，當局沒有考慮到直接釘牌，如以往一樣是因無人可以承接服務。余坦言，殘院問題一向「掃落地毯底當無事」，政府監管投鼠忌器。

社聯蔡海偉表示，認為近年個案稍有改善，但認同個案一宗亦嫌多，需做到滴水不漏。立法會議員林素蔚就表示，關注社署未來一年如何加強監管、並按服務質素標準決定院舍是否可續牌。她指，機構應加強現有家屬服務小組的功能，讓家屬了解院舍情況。聖公會管浩鳴表示，機構應於員工入職時作更謹慎審查。

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