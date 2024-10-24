機場新地標│機場城市發展藍圖擴大一倍　林天福：預計需1000億資金

▲ 機場城市發展藍圖擴大一倍，林天福預計需1000億資金。(機管局圖片)

特首在最新一份《施政報告》提出，政府會聯同機管局擴大「機場城市」發展藍圖超過一倍，以打造世界領先新地標。機管局主席林天福指，整個機場城發展預計需要1000億元，機管局會承擔當中的300億，其餘會透過投標等方式，吸引私營資金投資。而整個機場城連同現有設施佔地20公頃，部份仍在與政府商討地契安排。

機管局主席林天福表示，機場城市項目是借助香港的獨有優勢，可以和機場產生協同效應，成為亞洲獨一無二的新地標，提供一個具特色的旅遊熱點，吸引航空公司將運力投入香港，有信心招徠高端旅客及年青消費者。

他又指，項目當中200億資金已包含在過往發債融資中，目前機管局債務約1200億。為打造機場城市成為世界領先新地標，機管局將擴大發展機場城市規模至較原先規劃增加超過一倍，帶動高端商業、旅遊和休閒活動。

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新發展項目包括構建藝術產業生態圈、興建亞洲國際博覽館第二期、設置遊艇港灣及配套設施、開設空運鮮活市集、增加公眾活動空間等。各項目預計於2026至2031年落成。

機管局表示擴大「機場城市」，包括於機場毗鄰的土地、港珠澳大橋香港口岸人工島及機場島與東涌之間的海灣，發展區內最大型、融合商業活動、流行文化、藝術交易、娛樂消閒的世界領先新地標，進一步推動香港及粵港澳大灣區經濟發展。

機管局於2019年提出機場城市發展藍圖，旨在充份利用機場獨特地理位置的優勢，把握各項新基建帶來的機遇，結合機場核心功能與相關產業，發揮强大協同效應。機管局正積極推進機場城市下各項現有項目，當中，新酒店和三座甲級寫字樓先後落成；零售、餐飲、娛樂綜合設施11 SKIES將於2025年下半年開始陸續開幕。

藝術生態圈

配合香港作為國際頂尖藝術樞紐的地位，機管局計劃在機場構建藝術生態圈，發展香港首個滙聚藝術創作、鑑賞及交易於一身的一站式項目，建構集畫廊、藝術空間的社群，亦會發展全港首個專為藝術品儲存而建造的大型倉儲設施。藝術相關設施將與亞博館的藝術展覽活動產生協同效應，推動香港成為世界一流的藝術品交易市場。

亞洲國際博覽館第二期

由機管局推動的亞博館二期發展將包括全香港規模最大的室內多用途場館，提供超過二萬個座位，以及更多會議展覽設施，以便舉辦更多世界級表演和國際商貿活動，吸引各地及大灣區旅客前來香港，體驗香港獨特的國際化文化氛圍。

遊艇港灣及配套設施

機管局將充分利用機場島毗鄰的海域，發展香港最大型的遊艇港灣及配套設施，提供約600個遊艇泊位，令機場城市成為全亞洲尤其大灣區獨一無二的遊艇旅遊目的地。此外，亦會發展多元化水上休閒及康樂設施。

增加公眾活動空間

沿機場島及香港口岸人工島海岸線亦計劃發展不同類型戶內及戶外海灣休閒、文娛設施，興建酒店和設置特色海灣長廊，接連的公眾活動空間可舉辦各類節慶活動，帶動人流。

另外，機管局亦計劃於香港口岸人工島引入以運動為主題的嶄新遊樂綜合設施，糅合新穎的室內、外運動遊戲概念，將冒險、探索、運動與娛樂融為一體，成為公眾人士及旅客運動潮玩好去處。

特色空運鮮活市集

香港國際機場的航空貨運領先全球，匯聚以飛機運送的世界鮮活和貴價食品。為充分發揮這方面優勢，機管局正規劃在香港口岸人工島發展「空運鮮活市集」，令香港成為世界高端以及鮮活食品的聚集地，並為旅客提供獨有的飲食旅遊體驗。

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