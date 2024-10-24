收生漏洞｜罕有13名非日校DSE考生奪高分　吳寶城：自修生報考程序把關要做好

▲ 今年多達13人非日校考生考獲33至35分優異成績。（資料圖片）

歷年中學文憑試（DSE）包括自修生在內的「非日校考生」，均鮮有人考獲5科33至35分滿分成績，但今年此類考生多達13人考獲上述優異成績。

考評局自2019年公布達到入讀本港大學門檻成績、即是取得「33222」或以上成績的考生人數統計。在扣除日校考生人數後，其他學校考生及自修生合計，近年均只有零星考生考取高分，例如前年沒有此類考生考獲5科33至35分滿分，去年亦只有1人；但直至2024年文憑試轉制、入學門檻改為「332A22」後，大增至13人考獲5科33至35分成績。

今年文憑試自修生人數則未見增長，只有6,267名自修生應考，比去年6,371人微跌，高於前年的5,562人。本報昨分別向教育局及教資會查詢透過人才計劃獲得受養人簽證入讀8間資助大學的學生人數，均未獲提供相關數字。

持有非本港高中學歷的學生報考文憑試前，必須向考評局提出「特殊申請」。學友社學生輔導顧問吳寶城形容，以往文憑試未曾試過有十多名非日校考生成功考獲高分，形容今年情況特別，若有「考試移民」滲入，肯定會對本地生造成影響，加劇對八大學額競爭。他為，除了重新檢視大學收生安排下的「本地學生」定義，考評局亦應做好把關，應拒絕接納內地補習機構的學生報考申請。

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