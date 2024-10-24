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特首動態｜李家超自爆曾前一晚才下任務　隔日即著同事「交功課」

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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特首李家超。（李家超Facebook圖片）

特首李家超公務繁忙，他認為作為，要牢記兩樣東西：無私、忘我。自爆曾忘我到前一晚才向同事下達任務，隔日即要求上交，要同事提醒才醒覺。

李家超接受傳媒訪問時提到，雖然要做到「忘我」，但亦要顧及他人，不能「忘他人」，他透露：

我曾經被我的同事提醒，我說：「我讓你做的那件事情你什麼時候上交？」他說：「特首你昨晚才跟我說的」，這就是「忘我」了。

他續指，自己要做到「忘我」也有限制，包括要顧及身體，亦要補償家庭關係、家庭時間，強調是要盡量做，「我有一個最大的動力，就是看到市民臉上的歡笑。」

特首李家超和太太林麗嬋。（李家超Fb圖片）

不在書房工作 在太太旁邊工作刷「存在感」

談到家庭，李家超坦言「很內疚」，因為自己其實有很多責任沒有做到，包括對家庭的責任，關心家庭每個成員健康的責任，陪伴家人的時間有限。他透露，雖然禮賓府的書房設備很完善，但自己不在書房工作，何解？李家超說：

我移到我太太工作的地方，或者是看電視的地方，陪著她，存在一下，讓她感覺你還在她旁邊，當然這個「旁邊」，其實是很內疚的「旁邊」，因為她看她的電視，她看她的書，她畫自己的畫，我做自己的工作，能不內疚嗎？

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