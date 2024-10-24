來論｜陳清霞：強化創科要素　推進創新發展

▲ 行會成員陳清霞。（資料圖片）

行政長官李家超任內第三份施政報告緊扣全球科技發展趨勢和本港創科創新需求，從創科發展成功的五大要素，即產業導向、生態圈構建以及人才、資金、土地配套，聚焦本港科創創新發展，提出一系列強有力、具前瞻性的舉措，全速驅動香港經濟新增長引擎，全力推進國際創科中心建設。

改革藥械審批制度等 利加速生命科學產業發展

產業導向發展方針明確。施政報告對標全球創科前沿確定產業導向，提出制定香港新型工業中長期發展方案，並聚焦發展戰略性新興產業，包括生命健康科技、先進材料和新能源等領域。產業導向的發展方針，借鑑世界多個創科重鎮的成功經驗，如深圳重點發展數字經濟，形成世界級電子信息產業鏈；美國波士頓專注發展生物醬藥，促成生命科學產業群；以色列重點發展網絡安全。施政報告提出建設「國際醫療創新樞紐」，既能發揮香港在醫療研究方面的傳統優勢，又能把握新興醫療科技的發展機遇。還提出，改革藥械審批制度，加快成立「香港藥械監管中心」等，有利加速生命科學產業發展。有關發展低空經濟，成立工作組研究應用場景，並推進通訊和航天科技發展等措施，有助催生新的產業機遇。

完善創科生態圈，打通產學研創新鏈。打造成功的創科樞紐須擁有完整的創新生態系統。施政報告針對性提出多項措施，如成立「香港新型工業發展聯盟」，有利促進「政、產、學、研、投」緊密協作，計劃推出「創科加速器先導計劃」，提供最高3,000萬元資助，吸引國際知名加速器落戶香港，助力更加完善本地創新生態系統，並為初創企業提供更專業的孵化服務。

構建國際人才高地為創科發展夯實基礎

深化區域合作，促進創新協同發展。施政報告體現了特區政府促進粵港澳大灣區城市資源互補、深度融入國家創新體系的導向，特別提出以大灣區為試點，探討便利數據跨境流動的安排，推動區內數據共享，促進技術創新，實現區域協同發展。

構建國際人才高地為創科發展夯實基礎。科技創新發展離不開優秀人才的支持，特區政府在引才方面成效顯著，自2022年革新輸入人才制度以來，有約16萬名人才抵港。今年瑞士洛桑管理學院《世界人才報告》，香港排名第九，創下五年新高，充分展現作為國際人才集聚地的吸引力。為更好統籌創科和人才發展，施政報告提出成立由政務司司長領導的「教育、科技和人才委員會」，有助打破傳統界限，促進教育、科技和人才發展的協同效應，構建更完整的人才體系。特區政府持續優化各項人才入境計劃，不僅繼續吸引中高端人才，還允許一定數量的非學位技術專才來港就業，以解決各行業的下游勞動力短缺問題。設立「留學香港」品牌，通過獎學金等方式吸引更多海外學生來港升學，促進專上校園國際化，增加不同優秀學生、包括創科人才留港發展的機會，為香港發展注入新活力。

政府引導、市場主導模式助提升創投市場化程度

積極創新科創投資模式。施政報告借鑒內地和國際成功經驗，探索創新投資模式，設計多層次的創科資金支持體系。其中令人矚目的是設立100億元「創科產業引導基金」，通過母基金形式引導市場資金投向戰略性新興產業，將大幅提升香港在風險投資領域的競爭力，為高科技企業提供更多資金支持，助力實現科技自立自強。優化「創科創投基金」，調撥15億元與業界配對投資初創企業，並推出同樣金額的新一輪「研究配對補助金計劃」，鼓勵更多機構資助院校研究。政府引導、市場主導的投資模式，將有效提升香港創科投資的市場化程度，為創科企業提供長期穩定的資金支持，釋放創新動能。

優化土地配套提供硬件支持。施政報告針對創新活動需要土地和產業園區等硬件配套支持作出規劃。在新興產業方面，提出為低空經濟發展設立特定應用場地，並研究部署起降場和充電站等配套設施；同時會推動建設大灣區臨床試驗協作平台等跨境設施，為生命科學創新提供硬件支撑，透過產業集群效應促進創新發展。籌備建設第三個「InnoHK」研發平台，重點聚焦先進製造、材料、能源及可持續發展領域，亦為相關領域的創新活動提供重要載體。

創科創新舉措助推動香港提升國際競爭力

香港的創科創新發展具備良好基礎，在世界知識產權組織「全球創新指數」中位列亞洲前五，而知識產權密集型行業更佔本地生產總值約三成，顯示創新對經濟的重要貢獻。今次施政報告中令人振奮的創科創新舉措，體現了特首和特區政府對標國家戰略、把握全球機遇、加速科技創新發展的決心和實力，相信這些政策措施一定得以實施落實，進一步推動香港提升國際競爭力，成為國家參與全球科技競爭的重要力量。

作者：香港特區行政會議成員陳清霞

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