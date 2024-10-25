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梁振英突提醒慎防房屋供過於求惹關注　CY親解有何深意

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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全國政協副主席梁振英。（資料圖片）

土地房屋一直是香港深層次矛盾問題，本屆特首李家超處理土地房屋上相當落力；但任內大力覓地的前特首梁振英卻突然撰文提醒說：慎防土地房屋供過於求！更質疑：「將來的需求有這麼多嗎？」

全國政協副主席梁振英前日在社交平台發表題為「慎防供過於求」的文章，引起官場和政經界關注。他說，目前香港土地和房屋供應確實短缺，但認為只是目前，

未來，供應量並非愈多愈好，因為需求不是無窮無盡的（除非免費贈送），看看其他市場嚴重供過於求的現象和後果就知道。我們要科學和專業地拿揑好未來的需求量，從而盡量做到供需平衡。

他更警告，過去開發新區，政府靠賣地有錢賺，但新界東北可能是香港最後一個政府有錢賺的開發區，「以後地圖上劃的這個新區那個新區，每一個都入不敷支，都要政府補貼，通往新區的昂貴公路和鐵路綫，更不用說了，這將造成政府財政的重大和結構性改變。」

情況如煲糖水 非愈多糖愈好

對於外界關注，梁振英昨晚向本欄解釋自己的用心，認為情況好比煲糖水，要講清楚多少水落多少糖，不能一味說愈多糖愈好，太多是會過量的，土地也不是愈多愈好。

梁振英做特首時，出名見縫插針地全力覓土地建屋，為何現在反對大規模開發土地？

梁振英：做大規劃要考慮供求

對此，他則說，最緊要是拿捏，當年他只是插針地在一塊土地上建屋，沒有在地圖上劃大圈，現在是做大規劃，要考慮供求問題。

他指今年的住宅落成量較之前6年平均數增加46%，地產商趁政府救市措施減價出貨。他又表示，容易開發、成本低的土地，都差不多做完，現在只餘下高成本的「骨頭」，包括填海造地，因此必須計算清楚，究竟要生產多少土地和住宅單位？要多大成本？又是否有足夠需求？

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