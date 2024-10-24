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維園年宵｜維園年宵競投總收入為672萬　按年減少約17.7%

社會

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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(資料圖片)

維多利亞公園一連多天的農曆年宵市場攤位公開競投今日（24日）結束。今年維園攤位競投的總收入為672萬8,088元；較去年總收入817萬4,059元，減少約17.7%。
 
食物環境衞生署發言人表示，維園年宵市場今年共有383個攤位在一連三日的公開競投中租出，包括158個普通型乾貨攤位、46個大型乾貨攤位、175個濕貨攤位及四個快餐攤位。 

總結過去兩日（23和24日）的競投結果，普通型乾貨攤位的成交價由8540元至3萬6千元，平均競投價為1萬1700元，最高成交價為3萬6千元，約為底價8540元的4點2倍，總成交額為184萬3850元。而大型乾貨攤位的成交價則由1萬2810元至4萬1000元，平均競投價為1萬5783元，最高成交價為4萬1000元，約為底價1萬2810元的三點二倍，總成交額為72萬6040元。今年維園攤位三個競投日共吸引約1300人次進場。
 
東涌達東路花園年宵市場的攤位競投將於明日（25日）在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，由上午9時30分直至競投結束為止。深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、黃大仙慈雲山邨中央遊樂場和觀塘區觀塘遊樂場的年宵市場攤位競投將於10月28日至在上址舉行。每日競投均分上午及下午兩個時段進行，上午時段由9時或9時30分至下午12時30分，下午時段則由二時開始，直至競投結束為止。
 
發言人提醒投得攤位人士，須遵守特許協議內所列的全部條款及規定，否則署方有權解除該特許協議，而獲許可人須即時將攤位騰空。

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