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香港電台｜張國財率團赴土耳其　分享發展智慧廣播經驗

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

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廣播處長張國財率領香港電台代表團，出席於土耳其伊斯坦堡舉行的亞太廣播聯盟第61屆年會暨附屬會議。

廣播處長張國財率領香港電台代表團，出席於土耳其伊斯坦堡舉行的亞太廣播聯盟第61屆年會暨附屬會議，昨晚結束行程返港。

張國財於總結行程時表示，今次港台代表團於年會不同的小組會議上積極發言，分享發展智慧廣播經驗，盡力讓亞廣聯成員更了解香港對新意念及新科技的積極開放態度。港台亦藉機推動與區內廣播機構的合作，並邀請業界代表訪港。

張國財獲邀主持年會的超級專題研討會，與歐洲廣播聯盟、北美國家廣播協會、非洲廣播電視聯盟、以及亞廣聯的國際廣播界領䄂，深入討論人工智能為廣播業帶來的變革性影響。

港台總監韋佩文在年會的成員交流環節中，分享港台應用人工智能等不同科技，以提升工作效能和節目創意的經驗。韋佩文又說，港台將運用人工智能，將一些電視節目例如《走進東盟》，翻譯成印尼語節目在網上播出。

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責任編輯：戴朗希

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