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郵輪旅遊｜銀海新星號郵輪首度訪港　約300名旅客參加美酒佳餚巡禮

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 48 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（梁偉榮攝）

國際郵輪「銀海新星號」今日（24日）首度訪港，停泊尖沙咀海運碼頭，約500名旅客由南韓首爾來港兩日一夜，當中約300人將參加於中環海濱活動空間舉行的美酒佳餚巡禮。

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「銀海新星號」去年啟航，可容納728位旅客，是主打奢華海上旅行的銀海郵輪公司（Silversea Cruises）的最新郵輪。郵輪今早約6時駛進維港，載有約500名首爾旅客，他們會在港逗留兩日一夜，旅發局安排舞獅表演歡迎。郵輪之後會啟程前往胡志明市，下周四（31日）到達終點新加坡。

有美國旅客表示是首次來港，感到非常興奮。昨打算前往文武廟及乘搭纜車上山頂，亦會購物、吃點心，且很期待參加美酒佳餚巡禮，嘗試各種酒品。

有旅客則形容香港是其中一個一生中必要到訪一次的城市，認為只逗留兩天並不足夠，希望玩至少兩周。

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另外，「珊瑚公主號 Coral Princess」同樣在今日訪港，「歌詩達莎倫娜號 Costa Serena」則明日到達，3艘郵輪料為香港帶來共約8,000名﹑來自內地、逾30個國家及地區的旅客，包括美國、 澳洲、英國﹑德國﹑加拿大﹑日本﹑新加坡等。

旅發局指，一直全力爭取郵輪公司在規劃航線時，安排更多郵輪停泊香港，或選擇香港為新航點。在今年全年，有30間郵輪公司安排旗下郵輪訪港，共提供約150個航次。旅發局會續與郵輪公司保持緊密聯絡，吸引不同內地及國際郵輪訪港，帶動更多旅客來港，感受香港多元魅力。

海港城則稱，海運碼頭本月分別接待了藍夢之歌號 （Blue Dream Melody） 、銀妙號（Silver Muse）、維京獵戶座號 （Viking Orion）及銀海新星號（Silver Nova）4艘國際大型郵輪，帶來近3,000名旅客

海港城又稱，預計今年於海運碼頭靠泊的航次達56次，按年增近一倍；總靠泊日數亦由53日增至150日，增幅達180%。海運碼頭預計將接待超過3.4萬名旅客，按年增逾1倍。

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