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海洋公園｜歷險主題區擬由3個區域組成　多張設計圖曝光

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 43 分鐘前

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海洋公園歷險主題區料2028年開幕。（AJ Hackett網頁圖片）

海洋公園歷險主題區擬由3個區域組成，有笨豬跳、巨型飛索等，料2028年開幕。AJ Hackett網站上載了主題區的多張設計概念圖和介紹，提到區內將設全球首座「笨豬跳」及 「天空鞦韆」塔（the world’s first twin Bungy Jump and Swing tower）等。

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海洋公園歷險主題區的發展及營運權，由信德集團（HKSE242）及AJ Hackett International集團合組的財團STAHS投得。STAHS將承擔總開發成本上限為3億5,200萬元，是協議期間的建設成本及營運資金的最高金額。

AJ Hackett International主席AJ Hackett今日（24日）介紹主題區，位於山上高峰樂園臨海山嶺地段，佔地約12萬平方米，擬分為「The Summit」、「Adventure Hub」和「Gravity Central」3個區域。

AJ Hackett網站介紹指，主題區將為各年齡層遊客提供一系列刺激活動，包括全球首座「笨豬跳」及 「天空鞦韆」塔、「巨型飛索」、「高空滑車」等，亦有長500米、下降超過200米的「衝力滑梯」。

網站又指，主題區不僅是一個冒險目的地，還將強調保育和教育，鼓勵遊客在享受驚險體驗同時，了解生物多樣性。

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