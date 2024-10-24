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海洋公園｜議員料歷險主題區吸引年輕客　冀有不同套票助園方收入

社會

撰文： 吳嶲妍、梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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海洋公園歷險主題區料2028年開幕。（AJ Hackett網頁圖片）

海洋公園早年提出全新定位方案，被揭示財困，重建計劃擱置；而重生方案一波三折，如今山上歷險主題區成功招標落實。有議員指，期望公園在大熊貓熱潮，加上飛索及笨豬跳等刺激遊樂設施，吸引更多年輕客及家庭客入場。

海洋公園早年連錄赤字，當局2020年初曾建議注資106.4億元，重新定位大翻新，提出7大主題區，但之後爆發新冠疫情暫定開放，陷入財困。立法會同年通過撥款54億元「救亡」，當時提出山下改為零售餐飲主題區，山上為健康主題區及歷險主題區，如今只保留歷險主題區落實。

海洋公園行政總裁黃嗣輝今日（24日）稱，經顧問公司調查研究，目前未必是很好的時機推進另外兩個園區，但隨著大熊貓數量由2隻增至6隻，需建新大熊貓館，是重新審視區域發展的好契機，將逐步推進未來策略，會適時交代。

翻查資料，當年被擱置的「歷險谷」、「探險家海岸」，曾構思有狂野賽車及飛越森林等設施。有業界指，如今歷險主題園有大型飛索、笨豬跳及滑車，可補足近年關閉瘋狂過山車、越礦飛車及跳樓機等吸引年輕人的機動遊戲，有助增加人流。

由於要另外收費入場，旅遊界立法會議員姚柏良指，目前講求體驗式消費，只要設施刺激吸引，有賣點和創意，相信市民及旅客，特別是年輕一族不會介意付費入場，「有很獨特、刺激的體驗，自然有口碑、有人幫襯。」他建議園方推出結合住宿、公園不同元素的套票，提供更多選擇。

不過亦有業內人士指，相信海洋公園可獲歷險區收入分成，但若只吸引遊客光顧歷險區，反而不利海洋公園主要園區的入場收入，必須做好串連工作才整體得益。

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