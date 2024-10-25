打風潭美│天文台料一號風球至少維持至下午6時　視乎風力變化評估是否改掛三號

▲ 天文台料一號風球至少維持至下午6時。

【打風 / 潭美 / 颱風】熱帶氣旋潭美進入本港800公里範圍，天文台在凌晨1時40分（10月25日）發出一號戒備信號。

天文台早上8時45分指，潭美日間大部分時間會與本港保持約600公里以上距離，一號戒備信號會至少維持至下午六時，而隨後是否需要發出三號強風信號，要視乎潭美與本港的距離及本地風力變化。

▲ 熱帶氣旋潭美快將進入本港800公里範圍，天文台預告會在凌晨1時40分（10月25日）發出一號戒備信號。

打風潭美│視情況或改發三號風球

按現時預測，潭美會逐漸移向海南島一帶，本港風力會在星期日稍後有所減弱，但隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下週初於海南島附近徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但預料潭美屆時有所減弱，並與本港保持相當距離。天文台會密切監測潭美的動向，評估是否需要繼續維持熱帶氣旋警告信號。

天文台會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要於今日稍後至星期六初時改發三號強風信號。潭美隨後的移動路徑存在變數，有機會在下週初於海南島附近徘徊甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部。

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