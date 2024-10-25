  • 26°C
香港時間：20241025日 (五) 11:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

打風潭美│天文台料一號風球至少維持至下午6時　視乎風力變化評估是否改掛三號

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

天文台料一號風球至少維持至下午6時。

【打風 / 潭美 / 颱風】熱帶氣旋潭美進入本港800公里範圍，天文台在凌晨1時40分（10月25日）發出一號戒備信號。

天文台早上8時45分指，潭美日間大部分時間會與本港保持約600公里以上距離，一號戒備信號會至少維持至下午六時，而隨後是否需要發出三號強風信號，要視乎潭美與本港的距離及本地風力變化。

熱帶氣旋潭美快將進入本港800公里範圍，天文台預告會在凌晨1時40分（10月25日）發出一號戒備信號。

打風潭美│視情況或改發三號風球

按現時預測，潭美會逐漸移向海南島一帶，本港風力會在星期日稍後有所減弱，但隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下週初於海南島附近徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但預料潭美屆時有所減弱，並與本港保持相當距離。天文台會密切監測潭美的動向，評估是否需要繼續維持熱帶氣旋警告信號。

天文台會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要於今日稍後至星期六初時改發三號強風信號。潭美隨後的移動路徑存在變數，有機會在下週初於海南島附近徘徊甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部。

最新影片推介：

靚太安樂窩
星級泰拳教練｜拳王獲獎無數將興趣化為事業　與太太創辦拳館成星級泰拳教練

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

南中國海 天文台 颱風

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

網絡熱話丨暗戀百貨公司女神33年　港男千字文細述「那些年」遺憾女店員樣貌曝光
網絡熱話丨暗戀百貨公司女神33年　港男千字文細述「那些年」遺憾女店員樣貌曝光
徐天佑太太指控電影公司夾硬入店舖拍戲　製作方發聲明：單方陳述恐怕未能還原事實真相
徐天佑太太指控電影公司夾硬入店舖拍戲　製作方發聲明：單方陳述恐怕未能還原事實真相
結業潮｜全港最大Big C分店執笠清貨全場85折　記者直擊10大抵買貨品
結業潮｜全港最大Big C分店執笠清貨全場85折　記者直擊10大抵買貨品
急症室最長等候時間（10月25日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月25日 時間04:05）
抑鬱症｜王嘉爾自爆患抑鬱症1原因致壓力爆煲　自測抑鬱9徵兆：中5項應求醫
抑鬱症｜王嘉爾自爆患抑鬱症1原因致壓力爆煲　自測抑鬱9徵兆：中5項應求醫