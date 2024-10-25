打風潭美│天文台料一號風球至少維持至明早6時　視乎風力變化或明日日間改掛三號

▲ 天文台料一號風球至少維持至下午6時。

【打風 / 潭美 / 颱風】熱帶氣旋潭美進入本港800公里範圍，天文台在凌晨1時40分（10月25日）發出一號戒備信號。

【下午3時45分更新】

過去數小時，潭美穩定向西北偏西方向移動。在潭美與東北季候風的共同影響下，本港離岸及高地間中吹強風，但由於主要吹偏北風，受地形屏蔽影響，本港今晚及明日初時普遍風力不會顯著增強。一號戒備信號會至少維持至明日（10月26日）早上6時。

預料潭美明早在香港以南約500公里掠過，但隨著潭美逐漸移向本港西南面，本港明日稍後會轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區可能會變得當風。而與潭美相關的雨帶亦會逐漸影響廣東沿岸。天文台會視乎潭美相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發三號強風信號。

按照現時預測，潭美會逐漸移向海南島以南海域，本港風力會在星期日稍後減弱。隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下週初於海南島以南海域徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但預料潭美屆時有所減弱，並與本港保持相當距離。天文台會密切監測潭美的動向，評估是否需要維持熱帶氣旋警告信號。

【下午1時45分更新】

天文台指，過去數小時，潭美穩定地向西北偏西方向移動。預料潭美今日日間大部分時間會與本港保持約600公里以上距離，在潭美與東北季候風的共同影響下，本港離岸及高地間中吹強風，但由於主要吹偏北風，受地形屏蔽影響，今日日間本港普遍風力不會顯著增強。一號戒備信號會至少維持至下午6時，而隨後是否需要發出三號強風信號，要視乎潭美與本港的距離及本地風力變化。

按照現時預測，潭美會逐漸移向海南島以南海域，本港風力會在星期日稍後有所減弱，但隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下週初於海南島以南海域徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但預料潭美屆時有所減弱，並與本港保持相當距離。天文台會密切監測潭美的動向，評估是否需要繼續維持熱帶氣旋警告信號。

▲ 熱帶氣旋潭美快將進入本港800公里範圍，天文台預告會在凌晨1時40分（10月25日）發出一號戒備信號。

打風潭美│視情況或改發三號風球

按現時預測，潭美會逐漸移向海南島一帶，本港風力會在星期日稍後有所減弱，但隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下週初於海南島附近徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但預料潭美屆時有所減弱，並與本港保持相當距離。天文台會密切監測潭美的動向，評估是否需要繼續維持熱帶氣旋警告信號。

天文台會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要於今日稍後至星期六初時改發三號強風信號。潭美隨後的移動路徑存在變數，有機會在下週初於海南島附近徘徊甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部。

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