中環糖水檔｜少女中環街邊打卡被糖水舖老闆娘狂鬧　網民質問：條街係你㗎？

▲ 糖水檔女生｜少女街邊影像打卡被罵，糖水鋪老闆娘爆粗追逐鬧，網民：點解唔可以影？

現在大家很多時都會通過影像的方式記錄下美好時刻，近日，有網民在Facebook「香港茶餐廳及美食」群組上傳影片，指中環利近街的玉葉甜品附近，有兩名少女買完甜品後行至距離舖頭數米遠處影像打卡，卻慘遭糖水檔老闆娘爆粗追罵引起熱議。

對此，很多網民都力撐兩名少女，覺得玉葉甜品太霸道，留言問：「公眾地方點解唔可以影？」

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糖水檔少女｜遭老闆娘「追著鬧」

據帖文描述，樓主於中環玉葉甜品買糖水，隨後離開影整條街的環境，此時有兩位女生買完糖水「佢哋兩個離果鋪頭企都好遠」，二人影糖水檔及購得的糖水打卡留念。

可是此時老闆娘「指住兩個女來鬧」，甚至「粗口問候女仔，仲問佢哋今日影咗佢阿媽未」。兩位女生被鬧後，第一時間收起相機並離開，老闆娘依舊不依不饒「個女老闆一路鬧，無停過」。

糖水檔少女｜店内「請勿拍照」標識難發現

樓主表示，雖然舖頭堂食位的牆上寫明「請勿拍照」，但難以發現，她坐在店內食用甜品時「我都係坐低先望到」，更不必說二位女生未進店就餐，並表示當時並沒有任何人影響老闆娘做生意。

樓主認為該糖水檔的老闆娘做法是錯誤，指：「無論呢兩個女仔是否遊客，遊客是否大陸人或本地香港人或其他國家人，我覺得個女老闆係唔啱，我照舊會將見到、聽到講出來，呢個女老闆真係好冇質素！」。

最新影片推介：

糖水檔少女｜網民質問老闆娘：「條街係你㗎？」

影片發布後，引起網民熱議，紛紛力撐兩個女生及樓主觀點，並指責老闆娘的無理行為，「條街佢㗎」、「我企喺公眾地方，點解唔可以影相，佢寫住個牌唔畀呼吸，唔通真係唔呼吸？」、「請問有邊條法例講明唔俾喺條街影相？」。

有網民稱此前在該糖水檔也有類似經歷，「我無影相，企住等佢忙完再叫野食都比佢鬧，即走，以後都無再去，但一樣有人繼續去比佢鬧」，還有人打趣道「我以後心情唔好就去佢度影相，可以俾我瘋狂粗口鬧佢發洩」。

在香港，一般在街頭拍攝是合法，但店內屬於私人空間，店主有權禁止拍攝，但沒權阻止任何人在店外的公共空間拍攝，即使拍到店舖的招牌也不屬違法。

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