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親子好去處︱渠務署11月免費開放日　參觀污水處理廠/攤位遊戲/打卡位【附穿梭巴士詳情】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 60 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

渠務署11月免費開放日設7大活動，包括參觀污水處理廠、攤位遊戲等，更提供免費穿梭巴士。

【渠務署開放日/免費好去處】渠務署將於11月在沙田污水處理廠舉行開放日，設5大主題展區、導賞團、攤位遊戲等，小朋友可參觀污水處理廠，還可與吉祥物「下水水」合照打卡，開放日更提供免費穿梭巴士，即睇詳情！

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渠務署開放日2024｜11月一連2日免費開放

渠務署將於11月16日至17日（星期六及日）在沙田污水處理廠舉行開放日，今年主題為「科技治水」，透過多元化豐富的互動體驗，讓市民深入了解渠務署的專業工作，以及如何運用科技以提升香港的防洪及污水處理效能。開放日費用全免，誠邀市民蒞臨參觀。

渠務署開放日2024｜7大活動詳情

主題展區展覽

5大主題展區設有內容豐富的資料展板及實體模型，讓公眾能更深入認識本署如何透過科技治水，加強防洪和污水處理服務方面的工作。

公眾導賞團

活動當日設有公眾導賞團，由專業的渠務署同事帶領大家參觀污水處理廠的設施，使大家能更全面地了解污水處理廠的日常運作。有意參與的市民可於活動當日現場報名。

自助探索遊

渠務署亦於不同設施增設「探索點」。各「探索點」設有展版，亦有渠務署同事進行講解，讓市民於不同途徑了解污水處理廠的運作。

主題拍照區

場內設有多個「打卡位」讓市民拍照留念，包括渠務署吉祥物下水水造型的立像及大型渠蓋藝術裝置作品等。市民可於「打卡位」拍照後，把照片上載到社交平台與好友分享。

舞台表演

來自不同界別的社區團體到場進行多場精彩的文娛表演，與眾同樂。

互動工作坊和攤位遊戲

活動當日分別設有兩個工作坊供市民現場報名，包括「淨水體驗」和「書籤設計」。此外，現場設有多個攤位遊戲，並有機會贏取精美的下水水紀念品。

「好蓋有您」特色渠蓋設計比賽作品展示

場內將會展示「好蓋有您」特色渠蓋設計比賽的得獎及參賽作品。

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渠務署開放日2024｜提供免費穿梭巴士

渠務署開放日當天提供免費穿梭巴士服務，但要留意現場不設泊車位。

免費專車往返會場和港鐵大學站及沙田站（約每15分鐘一班），服務時間如下：

由港鐵站開往沙田污水處理廠首班車
港鐵大學站：09:15港鐵沙田站：09:15
由港鐵站開往沙田污水處理廠尾班車由沙田污水處理廠開往港鐵站尾班車

港鐵大學站：16:00

港鐵沙田站：16:00

往港鐵大學站：17:30

往港鐵沙田站：17:30

乘客不能攜帶寵物乘坐免費穿梭巴士（導盲犬除外）

渠務署開放日2024｜穿梭巴士上落客點

沙田排頭街（港鐵沙田站 B 出口）

沙田排頭街（港鐵沙田站 B 出口）

港鐵大學站 B 出口

港鐵大學站 B 出口

渠務署開放日2024｜步行前往方法

港鐵大學站B出口轉右直行，沿單車徑旁的行人路步行約15分鐘至沙田污水處理廠。

步行前往方法

渠務署開放日2024｜惡劣天氣安排

如八號或以上熱帶氣旋警告訊號、紅/黑色暴雨警告信號或「極端情況」 於活動當天上午6時30分或以後仍然生效，當日活動將會取消。

渠務署開放日2024｜詳情

日期：11月16日至17日（星期六及日）
時間：09:30 - 17:00
地址：沙田水廠街一號 沙田污水處理廠
查詢電話：3480 3630
查詢電郵：enquiry@dsdopenday2024.hk
更多詳情：渠務署網站

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