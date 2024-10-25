親子好去處︱渠務署11月免費開放日 參觀污水處理廠/攤位遊戲/打卡位【附穿梭巴士詳情】
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 60 分鐘前
【渠務署開放日/免費好去處】渠務署將於11月在沙田污水處理廠舉行開放日，設5大主題展區、導賞團、攤位遊戲等，小朋友可參觀污水處理廠，還可與吉祥物「下水水」合照打卡，開放日更提供免費穿梭巴士，即睇詳情！
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渠務署開放日2024｜11月一連2日免費開放
渠務署將於11月16日至17日（星期六及日）在沙田污水處理廠舉行開放日，今年主題為「科技治水」，透過多元化豐富的互動體驗，讓市民深入了解渠務署的專業工作，以及如何運用科技以提升香港的防洪及污水處理效能。開放日費用全免，誠邀市民蒞臨參觀。
渠務署開放日2024｜7大活動詳情
主題展區展覽
5大主題展區設有內容豐富的資料展板及實體模型，讓公眾能更深入認識本署如何透過科技治水，加強防洪和污水處理服務方面的工作。
公眾導賞團
活動當日設有公眾導賞團，由專業的渠務署同事帶領大家參觀污水處理廠的設施，使大家能更全面地了解污水處理廠的日常運作。有意參與的市民可於活動當日現場報名。
自助探索遊
渠務署亦於不同設施增設「探索點」。各「探索點」設有展版，亦有渠務署同事進行講解，讓市民於不同途徑了解污水處理廠的運作。
主題拍照區
場內設有多個「打卡位」讓市民拍照留念，包括渠務署吉祥物下水水造型的立像及大型渠蓋藝術裝置作品等。市民可於「打卡位」拍照後，把照片上載到社交平台與好友分享。
舞台表演
來自不同界別的社區團體到場進行多場精彩的文娛表演，與眾同樂。
互動工作坊和攤位遊戲
活動當日分別設有兩個工作坊供市民現場報名，包括「淨水體驗」和「書籤設計」。此外，現場設有多個攤位遊戲，並有機會贏取精美的下水水紀念品。
「好蓋有您」特色渠蓋設計比賽作品展示
場內將會展示「好蓋有您」特色渠蓋設計比賽的得獎及參賽作品。
渠務署開放日2024｜提供免費穿梭巴士
渠務署開放日當天提供免費穿梭巴士服務，但要留意現場不設泊車位。
免費專車往返會場和港鐵大學站及沙田站（約每15分鐘一班），服務時間如下：
|由港鐵站開往沙田污水處理廠首班車
|港鐵大學站：09:15
|港鐵沙田站：09:15
|由港鐵站開往沙田污水處理廠尾班車
|由沙田污水處理廠開往港鐵站尾班車
港鐵大學站：16:00
港鐵沙田站：16:00
往港鐵大學站：17:30
往港鐵沙田站：17:30
|乘客不能攜帶寵物乘坐免費穿梭巴士（導盲犬除外）
渠務署開放日2024｜穿梭巴士上落客點
沙田排頭街（港鐵沙田站 B 出口）
港鐵大學站 B 出口
渠務署開放日2024｜步行前往方法
港鐵大學站B出口轉右直行，沿單車徑旁的行人路步行約15分鐘至沙田污水處理廠。
渠務署開放日2024｜惡劣天氣安排
如八號或以上熱帶氣旋警告訊號、紅/黑色暴雨警告信號或「極端情況」 於活動當天上午6時30分或以後仍然生效，當日活動將會取消。
渠務署開放日2024｜詳情
日期：11月16日至17日（星期六及日）
時間：09:30 - 17:00
地址：沙田水廠街一號 沙田污水處理廠
查詢電話：3480 3630
查詢電郵：enquiry@dsdopenday2024.hk
更多詳情：渠務署網站
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