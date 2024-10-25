親子好去處︱渠務署11月免費開放日　參觀污水處理廠/攤位遊戲/打卡位【附穿梭巴士詳情】

▲ 渠務署11月免費開放日設7大活動，包括參觀污水處理廠、攤位遊戲等，更提供免費穿梭巴士。

【渠務署開放日/免費好去處】渠務署將於11月在沙田污水處理廠舉行開放日，設5大主題展區、導賞團、攤位遊戲等，小朋友可參觀污水處理廠，還可與吉祥物「下水水」合照打卡，開放日更提供免費穿梭巴士，即睇詳情！

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渠務署開放日2024｜11月一連2日免費開放

渠務署將於11月16日至17日（星期六及日）在沙田污水處理廠舉行開放日，今年主題為「科技治水」，透過多元化豐富的互動體驗，讓市民深入了解渠務署的專業工作，以及如何運用科技以提升香港的防洪及污水處理效能。開放日費用全免，誠邀市民蒞臨參觀。

渠務署開放日2024｜7大活動詳情

主題展區展覽

5大主題展區設有內容豐富的資料展板及實體模型，讓公眾能更深入認識本署如何透過科技治水，加強防洪和污水處理服務方面的工作。

公眾導賞團

活動當日設有公眾導賞團，由專業的渠務署同事帶領大家參觀污水處理廠的設施，使大家能更全面地了解污水處理廠的日常運作。有意參與的市民可於活動當日現場報名。

自助探索遊

渠務署亦於不同設施增設「探索點」。各「探索點」設有展版，亦有渠務署同事進行講解，讓市民於不同途徑了解污水處理廠的運作。

主題拍照區

場內設有多個「打卡位」讓市民拍照留念，包括渠務署吉祥物下水水造型的立像及大型渠蓋藝術裝置作品等。市民可於「打卡位」拍照後，把照片上載到社交平台與好友分享。

舞台表演

來自不同界別的社區團體到場進行多場精彩的文娛表演，與眾同樂。

互動工作坊和攤位遊戲

活動當日分別設有兩個工作坊供市民現場報名，包括「淨水體驗」和「書籤設計」。此外，現場設有多個攤位遊戲，並有機會贏取精美的下水水紀念品。

「好蓋有您」特色渠蓋設計比賽作品展示

場內將會展示「好蓋有您」特色渠蓋設計比賽的得獎及參賽作品。

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渠務署開放日2024｜提供免費穿梭巴士

渠務署開放日當天提供免費穿梭巴士服務，但要留意現場不設泊車位。

免費專車往返會場和港鐵大學站及沙田站（約每15分鐘一班），服務時間如下：

由港鐵站開往沙田污水處理廠首班車 港鐵大學站：09:15 港鐵沙田站：09:15 由港鐵站開往沙田污水處理廠尾班車 由沙田污水處理廠開往港鐵站尾班車 港鐵大學站：16:00 港鐵沙田站：16:00 往港鐵大學站：17:30 往港鐵沙田站：17:30 乘客不能攜帶寵物乘坐免費穿梭巴士（導盲犬除外）

渠務署開放日2024｜穿梭巴士上落客點

沙田排頭街（港鐵沙田站 B 出口）

▲ 沙田排頭街（港鐵沙田站 B 出口）

港鐵大學站 B 出口

▲ 港鐵大學站 B 出口

渠務署開放日2024｜步行前往方法

港鐵大學站B出口轉右直行，沿單車徑旁的行人路步行約15分鐘至沙田污水處理廠。

▲ 步行前往方法

渠務署開放日2024｜惡劣天氣安排

如八號或以上熱帶氣旋警告訊號、紅/黑色暴雨警告信號或「極端情況」 於活動當天上午6時30分或以後仍然生效，當日活動將會取消。

渠務署開放日2024｜詳情

日期：11月16日至17日（星期六及日）

時間：09:30 - 17:00

地址：沙田水廠街一號 沙田污水處理廠

查詢電話：3480 3630

查詢電郵：enquiry@dsdopenday2024.hk

更多詳情：渠務署網站

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