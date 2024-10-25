《少林足球》「酒吧老闆」謝志華心肌梗塞離開終年64歲　田啟文：人生無常

▲ 《少林足球》「酒吧老闆」謝志華心肌梗塞離開終年64歲。

【謝志華 / 周星馳 / 少林足球】在周星馳電影《少林足球》客串演酒吧老闆的資深製片謝志華離世，終年64歲。此不幸離世消息在昨晚（10月24日）傳出，社交平台出現一篇有指是代謝志華兒子謝天恩轉發的訃聞。

該訃聞，交代謝志華出殯事宜並通知帛金可直接轉賬到謝志華兒子謝天恩的戶口，寫道：「家父 謝志華先生於22/10/2024因心肌梗塞離開人世，享年64歲，謹擇10月26日(星期六)中午在深圳殯儀館設靈，讓至親友好親臨致祭，於同日下午二時出殯火化。」

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由田啟文帶入行

謝志華是資深電影製片，也當過策劃、劇務等，同時偶然參與幕前演出，包括：《賭霸》、《亞飛與亞基》、《風塵三俠》、《天若有情Ⅱ之天長地久》、《流氓醫生》、《色情男女》、《甜蜜蜜》等，在《少林足球》演酒吧老闆最為影迷熟悉。

田啟文回覆傳媒證實謝志華離世的不幸消息，並指方身後事已安排妥。二人曾合作電影外，謝志華更是由田啟文帶入行，作為師傅的田啟文無奈稱：「人生無常，活在當下。」

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