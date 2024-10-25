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結業潮｜老字號荼餐廳宣布結業　屹立深水埗逾30年馳名掛杯奶茶

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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屹立深水埗逾30年馳名掛杯奶茶的榮華茶餐廳宣布結業。

【榮華茶餐廳/深水埗福榮街/深水埗美食/結業潮】位於深水埗的榮華茶餐廳，近日突然宣布於10月29日結業，令不少街坊深感可惜。這家老牌茶記自開業以來已屹立逾30年，以港式風味的茶餐聞名，尤其是掛杯奶茶濃郁無澀味，深受當地居民的喜愛。

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榮華茶餐廳結業｜老牌茶記水滾茶靚

榮華茶餐廳位於深水埗福榮街58號，是極具香港特式的老牌茶記，其水滾茶靚、食物有鑊氣而聞名，無論是蛋撻還是乾炒牛河都讓食客讚不絕口。近日突然宣布結業，最後營業日定於10月29日。

有網民於社交平台Facebook「深水埗美食及消費關注組」群組發相發文，分享深水埗榮華茶餐廳結業消息，並在帖文內表示不捨，「咁好生意都執笠，世界末日末！」、「現在傳統茶餐廳,真是買少見事」。從帖文圖中所見，榮華茶餐廳在玻璃門外貼上紅紙結業通知，寫著「承蒙親愛的街坊好友鼎力支持三十數載 光陰荏苒件紀漸長 」，告知食客最後營業日為10月29日。

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榮華茶餐廳結業｜光榮結業非「執笠」

但有網民認為榮華茶餐廳的結業是「光榮結業」，而非單純的「執笠」。一些網友表示理解年老店主未能找到接班人的情況，認為「人哋係年紀大退休唔做啦」、「光榮結業，恭喜」、「留D時間比自己，享樂人生，好事」，並鼓勵大家珍惜這段時光，享受生活。

榮華茶餐廳的結業，深水埗的一個重要地標即將成為歷史，不少食客都懷念這個充滿港式風味的老字號。

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