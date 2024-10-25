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驚恐症｜李珊珊患驚恐症歷瀕死邊緣　戰勝病魔復出幕前最新狀態曝光

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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前港姐冠軍李珊珊數年前自揭患上驚恐症，近日宣布復出幕前。

【李珊珊/香港小姐/驚恐症/復出/逆市創業】前港姐冠軍李珊珊淡出娛樂圈多年，數年前自揭患上驚恐症，一度需要入院接受治療，有如經歷「瀕死邊緣」。不過她最近戰勝病魔，除了在逆市下創業，更復出幕前主持節目。

最新影片：

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李珊珊早年一度傳出患腦癌、抑鬱症的消息，她其後否認患癌，並於2019年11月為「精神健康基金會」拍攝影片，公開剖白患上驚恐症的經歷。她以默劇方法拍片，片中手持寫上心聲的巨型「大字報」，憶述自己一度需要入院治療，形容病情嚴重時「眼前一刻令人窒息的感覺，覺得係瀕死邊緣」，更透露發病時會心跳加速、冒冷汗、呼吸困難和肚瀉不止。

受病情困擾的她一度深居簡出，所幸近年病情好轉，除了轉型做作家外，更於今年4月在逆市下創業，與幾名友人於尖沙咀開設studio。而李珊珊最近似乎已經做出成績，周二（22日）在社交平台上宣布創立YouTube頻道「三坐山 Mount Trio」，並於周四（24日）正式啟播。

更多相關報道：人群密集丨每逢佳節倍「恐慌」人多地方即抖不到氣　醫生拆解或患驚恐症

該頻道目前上載了一條長約45秒的宣傳短片，由李珊珊打頭陣，負責主持節目「神醫請坐」。從短片可見，李珊珊用手托頭，雖然只能看到側面，但精神似乎不錯，訪問嘉賓時亦笑得開懷，她以聲音導航：「不論係大人或細路，喺唔同年紀都有佢哋嘅生活方式，問一問自己有冇活出你想要嘅模樣？當中有啲乜嘢阻礙咗你，定係太渾濁搵唔到自己？尋找嘅過程可以好複雜，亦可以好簡單，開開心心自自在在享受當下，我哋嘅幕台相信畀到你。」除了李珊珊之外，該頻道還有劉明軒、余迪偉、JJ詹朗林、KOL阿寶等人主持不同節目，目前已吸引逾3千人訂閱。

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驚恐症｜驚恐突襲症狀多

註冊輔導心理學家余鎮洋（Isaac）曾指出，在心理學上，驚恐症屬於焦慮的一種，不過還細分驚恐症（Panic Disorder）、驚恐突襲（Panic Attack）及恐懼症（Phobia）等不同範疇。他表示，原來全球有多達3成人曾經歷過驚恐突襲，但確診患上驚恐症的人，卻只佔人口的1% - 2%。心理學認為，在沒有先兆之下，突然有一股強烈的恐懼或強烈的不適，在短時間內，出現以下症狀：

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只要有以上4項症狀，即代表驚恐突襲。

一般人在首次驚恐突襲發作時，以為自己身體出現狀況及問題，定會感到憂慮。求醫後做足檢查，卻發現一切正常，令當事人更加擔憂害怕。因為怕再度發作，而影響到原本的日常生活習慣，如避開某地方、暫停做某些活動等，甚至形成一個惡性循環。這種不能預知、甚至沒有原因的強烈恐懼，就是驚恐症的開端。

因此有些人可能只試過驚恐突襲，卻未必一定會患上驚恐症；而且一般人不會在同一年發生第二次驚恐突襲，所以不用過於緊張。而因為特定原因而產生驚恐及懼怕感，如幽閉恐懼、廣場恐懼及社交恐懼等，則視為恐懼症的一種，本質上跟驚恐症不同。

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