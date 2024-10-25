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澳門$1船飛｜金光飛航澳門單程船票$1起　一連3日開搶+限時領$300酒店優惠券

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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金光飛航澳門單程船票$1起，一連3日開搶，限時領$300酒店優惠券。（金光飛航官網圖片）

【金光飛航/澳門船飛/著數優惠】永安旅遊推出金光飛航限時優惠，永安旅遊會員由10月25日起至10月27日，一連3日中午12點開搶$1船飛。另設澳門酒店優惠券，先「領」先得，想一家大細去澳門走一轉的朋友把握機會！

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金光飛航澳門單程船票$1起

由10月25日至27日，永安旅遊會員可於每日中午12點開搶單程船飛，只要預訂金光飛航單程船票滿$175即可減$174，換言之，單程船票最平只要$1。同日凌晨限時搶領推廣碼，預訂金光飛航香港澳門來回船票每單可減$100。

另外，即日起至10月27日，會員訂購澳門酒店亦有優惠，每日凌晨00:00開搶優惠券，預訂澳門酒店滿$800減$100，滿$1800減$300。詳情留意永安旅遊官網

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永安旅遊澳門旅遊優惠詳情

活動日期：10月25日至27日
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12點開搶金光飛航單程船票$1起/位
香港<->澳門來回船飛憑推廣碼即減$100
澳門酒店額外減$300優惠券
詳情：永安旅遊網站

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