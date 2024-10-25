澳門$1船飛｜金光飛航澳門單程船票$1起　一連3日開搶+限時領$300酒店優惠券

▲ 金光飛航澳門單程船票$1起，一連3日開搶，限時領$300酒店優惠券。（金光飛航官網圖片）

【金光飛航/澳門船飛/著數優惠】永安旅遊推出金光飛航限時優惠，永安旅遊會員由10月25日起至10月27日，一連3日中午12點開搶$1船飛。另設澳門酒店優惠券，先「領」先得，想一家大細去澳門走一轉的朋友把握機會！

靚媽精明眼｜百佳惠康推出雙11優惠 最平$11就有交易 惠康大派$1000優惠券

淘寶雙11｜8大支付平台優惠一覽 減$50/免手續費/5折優惠券【內含優惠碼】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

金光飛航澳門單程船票$1起

由10月25日至27日，永安旅遊會員可於每日中午12點開搶單程船飛，只要預訂金光飛航單程船票滿$175即可減$174，換言之，單程船票最平只要$1。同日凌晨限時搶領推廣碼，預訂金光飛航香港澳門來回船票每單可減$100。

另外，即日起至10月27日，會員訂購澳門酒店亦有優惠，每日凌晨00:00開搶優惠券，預訂澳門酒店滿$800減$100，滿$1800減$300。詳情留意永安旅遊官網。

最新影片推介：

永安旅遊澳門旅遊優惠詳情

活動日期：10月25日至27日

優惠：

12點開搶金光飛航單程船票$1起/位

香港<->澳門來回船飛憑推廣碼即減$100

澳門酒店額外減$300優惠券

詳情：永安旅遊網站

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】