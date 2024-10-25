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讓座爭議｜老翁地鐵強拉孕婦逼讓座　乘客睇唔過眼合力阻止

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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老翁地鐵強拉孕婦逼讓座，乘客睇唔過眼合力阻止。

【地鐵讓座／關愛座】地鐵讓座爭議不斷，近日南京地鐵有一名老翁因未獲得讓座，竟強行拉起一名孕婦，惹得全車乘客極為憤怒，紛紛出手制止，老翁隨後更欲向一名挺身青年「算帳」。

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讓座爭議｜老翁地鐵強拉孕婦逼讓座

綜合内地傳媒報道，事發於21日早上7點49分，在南京地鐵二號線上，從爆料者發布的影片中可見，當時一位身穿藍色外套的女子坐在「愛心專座」（關愛座）上，一名老翁突然將其拉扯起身。

當即該名女子自稱「肚子有小孩」、「你擠到我，我什麽都沒講」，身邊亦有其他乘客在質問拉扯女子的老翁，「你幹什麼」、「別打人，別打人」。

讓座爭議｜乘客合力阻止

拍片者稱，現場有一名青年率先衝出來阻止老翁，「把他們倆分開，在小夥的帶頭下，我們車廂齊心協力地護住了那個孕婦……」惟老翁仍不罷休，其後更一臉兇惡的追著青年「算帳」，遭其他乘客喝止「走開」，還有周圍的人在喊「別推」、「別過來」。目擊者虞先生表示，

老人一開始扒拉我的朋友，並對其進行辱罵，發現我朋友錄視頻後，（改為）想要旁邊孕婦的那個座位。他先讓孫女把他的東西放在孕婦腳下，以此來獲得這個座位。孕婦沒有給他讓座，於是他對孕婦進行辱駡，強行把孕婦拉起。

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對此，南京地鐵有關工作人員回應指，任何人在地鐵上遇到任何情況都可以第一時間聯繫地鐵工作人員，會有工作人員前往解決。至於老人是否有權利要求孕婦讓座，工作人員則表示，「老弱病殘孕」只是一個約定俗成的說法和語序，並非優先次序。

讓座爭議｜網民：咁大力氣仲要讓？

事件曝光後引起大量網民熱議，紛紛批評老翁「都有力氣拉人，還需要別人讓座？」、「只欺負女人還對孕婦下手，孤寡老人也不能如此無德！」，亦有多數網民都認為讓座不應淪為道德綁架，「讓座是禮貌行為，而不是倚老賣老，孕婦也需要被照顧」。

更多網民留言請看：

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