直資學校IB｜高中最後兩年值得轉讀IB？ 專家分析5大優勢+5大缺點
撰文： Ryan & Edward HKexcel IB Specialist創辦人
發布時間： 4 小時前
最後更新： 2 小時前
【直資學校/IB全面睇/IB課程/DSE課程】目前在香港有一些直資學校同時提供DSE（香港中學文憑）和IB（國際文憑）課程，特別是在高年級階段。這些學校的特點包括：
提供DSE及IB雙重課程的直資學校特點：
- 重課程選擇：
學生可以根據自己的興趣和未來計劃選擇DSE或IB課程，提供更大的靈活性。
- 國際教育需求：
IB課程更適合希望獲得國際認可的學生，特別是計劃申請海外大學的學生。
- 較低學費：
相比於私立或國際學校，直資學校的學費通常較為親民，這對家庭經濟負擔較小。
- 全人教育：
IB課程強調批判性思維和社會責任，幫助學生在學術上和個人發展上都有所成長。
- 升學機會：
學校通常會提供升學指導，幫助學生根據所選課程制定合適的升學策略。
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不過，選擇在高中最後兩年轉向IB文憑課程（IBDP）有其優勢和缺點，以下是一些主要的考量：
高中最後兩年轉讀IB優勢：
- 國際認可：
IB文憑被全球眾多大學認可，有助於學生申請國際院校。
- 批判性思維：
IB課程強調批判性思考和問題解決能力，幫助學生在未來的學術和職業生涯中表現更佳。
- 全面的學習經歷：
課程涵蓋廣泛的科目，包括文學、科學、數學和社會科學，有助於學生全面發展。
- 個人發展：
IB課程中的科學、創意和社會服務（CAS）要求促進學生的個人和社會責任感。
- 準備大學生活：
IB的學習方式接近大學的學習模式，幫助學生更好地適應高等教育。
高中最後兩年轉讀IB的缺點：
- 適應挑戰：
對於沒有國際學校背景的學生，轉向IBDP可能面臨適應上的挑戰，尤其是學習方法和課程要求。
- 學業壓力：
IB課程的學業要求較高，可能會增加學生的壓力。
- 時間管理：
學生需要在學術和CAS活動中平衡時間，這對於某些學生來說可能困難。
- 課程內容的深度：
由於IB課程的深度和廣度，部分學生可能會感到不堪重負，特別是在短時間內需要掌握大量知識。
- 社交適應：
如果學生轉學到新的環境，可能需要時間適應新的社交圈和文化。
這些直資學校使得學生能夠在經濟負擔可控的情況下，獲得高質量的國際教育。
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