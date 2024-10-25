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雙11優惠｜小米雙11狂歡購物節低至5折　手機/家電劈價$15起+送超市現金券

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

小米雙11狂歡購物節低至5折，手機、家電劈價$15起，再送超市現金券。（經濟日報圖片）

【雙11優惠】小米香港將於10月31日至11月12日舉行「雙11狂歡購物節」，多款家電、手機限時減價低至5折，最平$15入手，另設以舊換新Trade-in優惠、積分兌換活動，更可領取現金券，即睇優惠詳情！

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小米香港「雙11狂歡購物節」10月31日8pm至11月12日11:59pm舉行，提供多種優惠。（圖片來源：小米香港）

雙11優惠｜小米雙11狂歡購物節詳情

小米香港「雙11狂歡購物節」提供一系列限時優惠：

1. 手機優惠券

即日起至11月12日11:59pm期間，每個Mi ID於小米香港官網內，每日限領一張價值$100的手機現金券，每日最多發送1,000張。此券可於10月31日8pm至11月12日11:59pm期間用於購買POCO手機，滿額$1,000即可使用。

2. 以舊換新Trade-in優惠

由11月1日00:00起至11月30日11:59pm期間，憑舊機換購指定手機型號，可獲得額外優惠券。

換購Xiaomi Mix Flip，可獲得$700優惠券；換購Xiaomi 14 Ultra，可獲得$1100優惠券。

3. 積分兌換

於10月24日12nn起至11月12日11:59pm期間，會員可以600積分換領$400手機現金券，每日限量30張，新品不適用。

4. 優先訂購優惠

由即日起至10月31日7:59pm期間，以先付訂金的方式，在官網享有優惠價購買指定生態鏈產品，並需於10月31日8pm至11月1日11:59pm內支付餘額，折扣由95折至9折不等。若顧客忘記支付尾數，活動結束後，訂金會全數退還；若購買POCO手機，即可獲贈Redmi Buds 6 Play。

點擊圖片放大

5.  每日限量秒殺

活動期間，每日00:00至11:59pm，官網將有多款特價產品限量搶購，最平低至$15入手，包括57折$1299買Xiaomi 30”電競曲面顯示器、$1299入手Xiaomi掃拖機器人S10+等。點擊下圖查看每日秒殺優惠詳情：

11月1日每日秒殺優惠：

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11月2日每日秒殺優惠：

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11月3日每日秒殺優惠：

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11月4日每日秒殺優惠：

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6. 累積消費獎賞

活動期間按照單個Mi ID累積實際消費金額總排名頭三位，將可獲得以下產品兌換券乙張，發放時間為11月15日：
第一名：Xiaomi 14T（12G + 512G）
第二名：Xiaomi 掃拖機器人S20+ 
第三名：POCO C75

兌換券使用時間：11月16日至30日

7. POCO定時購機贈送

凡於10月31日8pm至11月12日11:59pm期間，在以下指定時間點內，於官網購買POCO手機（新品不適用）滿$1000，即送$100超市禮券。

•10月31日晚上8pm，首200名。
•11月1-11日00:00/6am/12pm/6pm，每個時間首15位。
• 11月11-12日00:00/6am/12pm/6pm，每個時間首40位。

8. 滿額加購

凡於10月31日8pm至11月13日23:59pm期間，在官網單筆消費每滿$1500，可以$279加購Xiaomi電飯煲4L（價值$319）或以$219加購Xiaomi手環9（價值$249）。

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9. 滿額立減

凡於以下時間點內，於小米官網及POCO官網購買滿$1000（單筆消費）即可獲減$50，手機、平板可用；新品不適用。

•10月31日8pm-9pm
•11月1-11日00:00-1am/6-7am/12nn-1pm/6pm-7pm
•11月12日11pm-00:00

雙11優惠｜睇直播贏手機、超市券現金券

此外，會員10月31日晚上8:00登入mi.com睇直播，參與有獎答題環節，還有機會贏走新手機、新手環及其他智能新品！直播間前400名買POCO C75手機的用戶還贈HK$50超市券，記得mark定時間收睇！

更多雙11優惠報道：

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