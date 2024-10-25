親子旅遊｜日本地勤幫趕機乘客提行李狂奔　邊跑邊講1句話獲大讚服務態度

▲ 這位日本地勤幫趕機乘客提行李奔跑，獲大讚服務態度！

「今時今日咁嘅服務態度唔夠㗎」，日本ANA的一位女地勤服務態度就絕對是教科級，這位地勤為幫乘客趕上機，她單手提起對方的行李，穿上高跟鞋狂奔1公里，還邊跑邊叮嚀客人小心！

最強地勤｜乘客交通延誤趕飛機

日前一位定居東京12年的前新聞總編輯「東京溫哥」，在社交網重新分享去年今日的一條影片，結果引起熱議。這段影片是去年10月拍攝，關於全日空（ANA）航空服務的一位地勤，內容講述東京溫哥的朋友在前往富山縣出差時趕飛機的情況，當日這位朋友因交通延誤，抵達羽田機場時，距離航班起飛時間僅餘數分鐘，非常趕急！

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最強地勤｜女地勤幫乘客提行李奔跑趕飛機

一名ANA的女地勤注意到這位朋友的困境，竟毫不猶豫提起他的行李，不顧自己腳踏高跟鞋，竟快速奔向登機門，幫他趕上飛機，全程跑足1公里！事主還將地勤整個奔跑過程拍下，見該地勤在奔跑的過程中，還不斷提醒乘客注意安全，又叮囑他：「請保重、玩得開心。」絕佳服務態度獲一面倒大讚。

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最強地勤｜良好服務態度體現日本文化

東京溫哥對友人這個經歷感到難忘，又指地勤的的專業態度令人動容，這樣的服務精神亦體現了日本文化，他友人經過此事也決定加入ANA會員，還寫信感謝這位地勤。不過亦有網民質疑為何拍攝者不自己提行李，東京溫哥也有對此作出解釋，指在日本的服務文化中，員工通常會主動承擔起照顧客人的責任，以確保乘客不會因為搬運重物而受傷。

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由於影片廣泛流傳，ANA官方對此事件表示感謝，還希望將這段影片用作內部培訓，以鼓勵員工持續提供優質服務，此做法亦體現了日本航空業在全球範圍所享有的良好聲譽和服務標準。

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